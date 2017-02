Hit do Carnaval brasileiro saiu directo da prisão

No dia 18 de Novembro de 2016, Ítalo Gonçalves, de 19 anos, roubou dois telemóveis numa praia de Salvador, na Bahia, armado com uma faca. Ao sair da viatura da Polícia Militar, já na esquadra, MC Beijinho aproveitou a presença de uma equipa de reportagem no local para começar a cantar a música que tentava fazer vingar há quase três anos: Me Libera Nega.

“Ô, me libera, nega, novinha, vou te sentir”, cantava o jovem, visivelmente drogado. E assim continuou durante os dois dias em que esteve detido, "para desespero dos agentes" prisionais, relata a Folha de São Paulo. A aparição no programa policial, em directo, transformou o rapaz numa celebridade instantânea na região.

Há quem questione até que ponto terá sido tudo uma combinação, mas o facto é que a faixa, entretanto, se tornou viral: o videoclip de Me Libera Nega, que foi lançado no final de Dezembro, tem hoje quase três milhões de visualizações no YouTube e atingiu o top das músicas mais tocadas nas rádios de Salvador.

O hit chegou aos ouvidos de Caetano Veloso, que fez a sua própria versão em concertos que deu no final de Janeiro. "Se ele aprovou, ele que é o papai da música aprovou, é porque é boa mesmo. Nós que somos da música chamamos Caetano de papai da música", afirmou MC Beijinho à revista Veja, mostrando-se lisonjeado com a homenagem.

A música recebeu elogios até da cantora Daniela Mercury. "A letra é bonita, a melodia é linda - parece MC em cima da base do Olodum. E tem a história dele, pedindo para ser liberado dentro do camburão", explicou à Folha de São Paulo.

Para os mais incrédulos, fica por fim a opinião da indústria musical: em Dezembro, Ítalo assinou contrato com a Universal e a Sony.

