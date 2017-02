Pornografia infantil: Judiciária faz buscas na Grande Lisboa

A Polícia Judiciária está a desencadear esta terça-feira de manhã buscas na Grande Lisboa relacionadas com suspeitas de pornografia infantil. A notícia foi avançada pela SIC e confirmada pelo PÚBLICO.

Trata-se de uma operação internacional na qual as autoridades portuguesas também participam, depois de terem sido identificados servidores que em vários países acederam a conteúdos relacionados com pornografia de menores. As polícias dos diferentes países estão a actuar ao mesmo tempo para evitar que os suspeitos tenham tempo de contactar entre si.

A operação ocorre na data em que se celebra o Dia da Internet Segura. Em Portugal é a Unidade Nacional Contra o Cibercrime da Judiciária que a está a levar a cabo.

