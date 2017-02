Trump diz que a imprensa não fala dos ataques terroristas. É verdade?

Para Donald Trump, a imprensa não está a falar o suficiente dos ataques terroristas porque “tem as suas razões”. No final da noite desta segunda-feira, a Casa Branca emitiu uma lista que cita 78 ataques, entre Setembro de 2014 e Dezembro de 2016, concretizados ou inspirados pelo Daesh e que “não tiveram a atenção que mereciam”.

“Está a acontecer por toda a Europa. Chegou a um ponto em que já nem sequer falam disso”, afirmou Donald Trump, durante um discurso no Comando Central dos Estados Unidos, sediado na Base Aérea MacDill, Flórida. “Muitas vezes, a muito, muito desonesta imprensa não quer escrever sobre isso. Eles têm razões e vocês percebem isso”, continuou o líder norte-americano.

Há umas semanas, Donald Trump acusou os media de trabalharem com os serviços secretos para “manipular” o número de pessoas que estiveram na sua tomada de posse. No discurso voltou a vangloriar-se da sua vitória nas eleições presidenciais e repetiu: “Tivemos uma eleição maravilhosa, não tivemos? Eu vi aqueles números, vocês gostaram de mim e eu gostei de vocês”, cita o New York Times.

Trump acabou mais tarde por ser corrigido pelo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, que disse aos jornalistas que o que o Presidente norte-americano queria dizer era que os ataques estavam a ser “pouco falados”, não “ignorados”. Para Trump, cita Spider, a imprensa faz mais cobertura aos protestos e manifestações do que a ataques terroristas.

A lista elaborada pela Casa Branca, com gralhas, foi publicada por vários jornais norte-americanos. O PÚBLICO partilha a lista publicada pela Casa Branca, com os respectivos artigos que foram escritos e que se encontram disponíveis online, repetindo o exercício para meios de comunicação norte-americanos de maior referência e com maior visibilidade tais como Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Fox ou CNN. Foram muito poucos os casos em que o PÚBLICO não identificou nenhum relato publicado por estes órgãos.

Nesta lista que cita maioritariamente ataques que visaram vítimas ocidentais, os números partilhados pela própria Casa Branca mostram que todos os ataques que ocorreram durante desde Setembro de 2014 nos EUA foram cometidos por norte-americanos e não por imigrantes ou refugiados. Assim, os dados revelados invalidam os argumentos apresentados pela actual Administração para justificar as recentes decisões políticas de restrições à entrada nos Estados Unidos.

1. Melbourne, Austrália

Setembro, 2014. Alvo: Dois feridos

Notícias no New York Times e Fox. Também na CNN.

2.Tizi Ouzou, Argélia

Setembro, 2014. Alvo: Um morto (nacionalidade francesa)

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

3. Quebeque, Canadá

Outubro, 2014. Alvo: Um soldado morto e um ferido

Notícias no New York Times e CNN

4. Otawa, Canadá

Outubro, 2014. Alvo: Um morto e dois feridos

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

5. Nova Iorque, EUA

Outubro, 2014. Alvo: Dois polícias feridos num ataque com faca

Autor do ataque: Cidadão norte-americano (não identificado)

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

6. Riade, Arábia Saudita

Novembro, 2014. Alvo: Um ferido (nacionalidade dinamarquesa)

Autor do ataque: Três membros do Daesh com base na Arábia Saudita

Notícias no New York Times e Wall Street Journal.

7. Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Dezembro, 2014. Alvo: Um morto (nacionalidade norte-americana)

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

8.Sydney, Austrália

Dezembro, 2014. Alvo: Dois mortos (cidadãos australianos)

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

9.Tours, França

Dezembro, 2014. Alvo: Três feridos. Autor do ataque: Bertrand Nzohabonayo

Notícias no New York Times, Wall Street Journal e Fox.

10. Paris, França

Janeiro, 2015. Alvo: Dois mortos

Notícias no New York Times, na ABC e CBS.

11. Trípoli, Líbia

Janeiro, 2015. Alvo: Dez mortos (entre eles um cidadão norte-americano) e cinco feridos

Autor do ataque: Cinco membros do Daesh

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

12. Riade, Arábia Saudita

Janeiro, 2015. Alvo: Dois mortos (nacionalidade norte-americana)

Autor do ataque: Simpatizante do Daesh

Notícias no New York Times e CBS.

13. Nice, França

Fevereiro, 2015. Alvo: Dois feridos perto de um centro judaico

Notícias no New York Times. Também na CNN.

14. Copenhaga, Dinamarca

Fevereiro, 2015. Alvo: Um morto numa manifestação pela liberdade de expressão e um morto perto da sinagoga da cidade

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox. E na CNN.

15. Tunes, Tunísia

Março, 2015. Alvo: 21 turistas mortos e 55 feridos

Autor do ataque: Dois membros do Daesh

Notícias no New York Times e Wall Street Journal.

16. Karachi, Paquistão

Abril, 2015. Alvo: Um ferido (nacionalidade norte-americana)

Autor do ataque: Apoiantes do Daesh

Notícias no Washington Post, New York Times e Wall Street Journal.

17. Paris, França

Abril, 2015. Alvo: Um morto

Notícias no New York Times e CBS.

18. Zvornik, Bósnia

Abril, 2015. Alvo: Um morto e dois feridos

Notícia na Fox.

19. Garland, Texas (EUA)

Maio, 2015. Alvo: Um ferido

Autor do ataque: Dois norte-americanos (não identificado)

Notícias no Washington Post, New York Times (Here are seven more examples of coverage), Wall Street Journal, CNN e Fox.

20. Boston, Massachusetts (EUA)

Maio, 2015. Alvo: Um ferido

Autor do ataque: Um norte-americano (não identificado)

Notícias no New York Times, Wall Street Journal.

21. El Gora, Egipto

Maio, 2015. Alvo: Sem registo de feridos

Autor do ataque: Número desconhecido de membros do Daesh

Notícia no New York Times.

22. Luxor, Egipto

Junho, 2015. Alvo: Um morto

Notícia no New York Times.

23. Sousse, Tunísia

Junho, 2015. Alvo: 39 mortos e 39 feridos

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox e CNN.

24. Lyon, França

Junho, 2015. Alvo: Um morto

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

25. Cairo, Egipto

Julho, 2015. Alvo: Um morto e nove feridos

Autor do ataque: Membros do Daesh

Notícias no New York Times.

26. Cairo, Egipto

Julho, 2015. Alvo: Um morto (nacionalidade croata)

Autor do ataque: Membros do Daesh

Notícia no New York Times.

27. Paris, França

Agosto, 2015.

Alvo: Três feridos (dois civis franceses e um soldado norte-americano)

Notícia no New York Times.

28. El Gora, Egipto

Setembro, 2015. Alvo: Seis feridos

Notícias no Washington Post, New York Times e Fox.

29. Dhaka, Bangladesh

Setembro, 2015. Alvo: Um morto (nacionalidade italiana)

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Time.

30.Copenhaga, Dinamarca

Setembro, 2015.

Alvo: Um ferido

31.El Gora, Egipto

Setembro, 2015

Sem registo de feridos

Notícia no New York Times.

32. Parramatta, Austrália

Outubro, 2015. Alvo: Um morto

Notícias no New York Times, Wall Street Journal e Fox.

33. Rangpur, Bangladesh

Outubro, 2015. Alvo: Um morto (nacionalidade japonesa)

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

34. Hasanah, Egipto

Outubro, 2015. Alvo: 224 mortos

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

35.Califórnia, EUA

Novembro, 2015. Alvo: Quatro feridos

Autor do ataque: Cidadão norte-americano

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

36. Paris, França

Novembro, 2015. Alvo: Pelo menos 129 mortos e 400 feridos

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

37. Dinajpur, Bangladesh

Novembro, 2015. Alvo: Um ferido (nacionalidade italiana)

38. Rajlovac, Bósnia

Dezembro, 2015

Alvo: Dois soldados mortos

39.San Bernardino, Califórnia (EUA)

Dezembro, 2015. Alvo: Três feridos

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox.

40. Derbent, Rússia

Dezembro, 2015. Alvo: Um morto e 11 feridos

Autor do ataque: Membro do Daesh

Notícia no New York Times.

41. Londres, Inglaterra

Dezembro, 2015

Alvo: Três feridos

Notícias no Washington Post, New York Times e Wall Street Journal.

42. Cairo, Egipto

Janeiro, 2016

Alvo: Dois feridos

Autor do ataque: Membros do Daesh

Notícia no New York Times

43. Paris, França

Janeiro, 2016

Alvo: Não houve feridos (atacante morto depois de tentativa de um ataque com faca numa esquadra da polícia)

Notícias no Washington Post, New York Times e Fox

44. Filadélfia, Pensilvânia (EUA)

Janeiro, 2016

Alvo: Um ferido (um polícia)

Autor do ataque: Cidadão norte-americano

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox

45. Hurghada, Egipto

Janeiro, 2016

Alvo: Dois feridos (um cidadão alemão e outro dinamarquês)

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e Fox

46. Marselha, França

Janeiro, 2016

Alvo: Um ferido

Autor do ataque: Curdo originário da Turquia

Notícias no Washington Post, New York Times e Wall Street Journal.

47. Istambul, Turquia

Janeiro, 2016

Alvo: 12 mortos e 15 feridos

Notícias no Washington Post, New York Times, Wall Street Journal e CNN

48. Jacarta, Indonésia

Janeiro, 2016

Alvo: Quatro mortos e mais de 20 feridos

Notícias na CNN, New York Times, Washington Post e Wall Street Journal

49. Columbus, Ohio (EUA)

Fevereiro, 2016

Alvo: Quatro feridos

Autor do ataque: Cidadão norte-americano

Notícias na CNN, Fox e Washington Post

50. Hanôver, Alemanha

Fevereiro, 2016

Alvo: Um ferido (polícia)

Notícias no Wall Street Journal e Fox

51. Istambul, Turquia

Março, 2016

Alvo: Quatro mortos e 36 feridos

Notícias no New York Times, CNN, Wall Street Journal e CBS

52. Bruxelas, Bélgica

Março, 2016

Alvo: Pelo menos 31 mortos e 270 feridos

Notícias no New York Times, CNN, Wall Street Journal e Washington Post

53. Essen, Alemanha

Abril, 2016

Alvo: Três feridos

Notícias na Fox e Wall Sreet Journal

54. Orlando, Flórida (EUA)

Junho, 2016

Alvo: 49 mortos e 53 feridos

Autor do ataque: Cidadão norte-americano

Notícias no New York Times, CNN, FOX, Wall Street Journal e Washington Post

55. Magnanville, França

Junho, 2016

Alvo: Dois mortos

Notícias no New York Times, CNN, Wall Street Journal e Washington Post

56. Cabul, Afeganistão

Junho, 2016

Alvo: 14 mortos

Autor do ataque: Membros do Daesh

Notícias no New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e FOX

57. Istambul, Turquia

Junho, 2016

Alvo: 45 mortos e cerca de 240 feridos

Autor do ataque: Pelo menos um membro do Daesh

Notícias no New York Times, Wall Street Journal, CNN e Washington Post

58. Daca, Bangladesh

Julho, 2016

Alvo: 22 mortos e 50 feridos

Notícias no New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e CNN

59. Nice, França

Julho, 2016

Alvo: 84 mortos e 308 feridos

Notícias no New York Times, Wall Street Journal, CNN e Washington Post

60. Wurzburg, Alemanha

Julho, 2016

Alvo: Quatro feridos

Notícias no New York Times, CNN, Fox e Washington Post

61. Ansbach, Alemanha

Julho, 2016

Alvo: Pelo menos 15 feridos

Notícias no New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e CNN

62. Normandia, França

Julho, 2016

Alvo: Um morto

Notícias no New York Times, Washington Post, Fox e Wall Street Journal

63. Charleroi, Bélgica

Agosto, 2016

Alvo: Dois feridos

Notícias no New York Times, CNN, Fox e Wall Street Journal

64. Queensland, Austrália

Agosto, 2016

Alvo: Dois mortos e um ferido

Notícias no Wall Street Journal, Fox e ABC

65. Copenhaga, Dinamarca

Setembro, 2016

Alvo: Três feridos

Notícias no New York Times e Fox

66. Paris, França

Setembro, 2016

Alvo: Um ferido

Notícias no New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e Fox

67. Sydney, Austrália

Setembro, 2016

Alvo: Um ferido

Notícias no New York Times, CNN, Fox e Wall Street Journal

68. St. Cloud, Minnesota (EUA)

Setembro, 2016

Alvo: 10 feridos

Notícias no New York Times, Wall Street Journal, Washington Post e Fox

69. Nova Iorque e New Jersey (EUA)

Setembro, 2016

Alvo: 31 feridos (em Nova Iorque) e vários engenhos explosivos encontrados (em New Jersey)

Notícias no New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e CNN

70. Bruxelas, Bélgica

Outubro, 2016

Alvo: Dois feridos

Autor do ataque: Cidadão belga

Notícias no New York Times, Wall Street Journal, CNN e NBC

71. Cidade do Kuwait, Kuwait

Alvo: Não houve vítimas (veículo que transportava três soldados americanos atingido por camião)

Notícias na Fox e CBS

72. Malmo, Suécia

Outubro, 2016

Alvo: Não houve vítimas (mesquita e centro comunitário atingidos por cocktail molotov)

Autor do ataque: Cidadão sírio

73. Hamburgo, Alemanha

Outubro, 2016

Alvo: Um morto

Notícias na Fox e Wall Street Journal

74. Manila, Filipinas

Novembro, 2016

Alvo: Não houve vítimas (tentativa falhada de ataque com engenho explosiva junto à embaixada americana)

Autor do ataque: Cidadãos filipinos aliados ao grupo terrorista Maute

Notícias no New York Times, Fox, Washington Post e CNN

75. Columbus, Ohio (EUA)

Novembro, 2016

Alvo: 14 feridos

Autor do ataque: Cidadão norte-americano

Notícias no New York Times, Fox, CNN e Washington Post

76. N’Djamena, Chade

Novembro, 2016

Alvo: Não houve vítimas (atacante detido depois de abrir fogo na entrada da embaixada americana)

Autor do ataque: Cidadão do Chade

77. Al Karak, Jordânia

Dezembro, 2016

Alvo: Dez mortos e 28 feridos

Notícias no New York Times, CNN, Wall Street Journal e Washington Post

78. Berlim, Alemanha

Dezembro, 2016

Alvo: 12 mortos e 48 feridos

Notícias no New York Times, Fox, Washington Post e Wall Street Journal

