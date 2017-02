Raide de Janeiro visava capturar líder da Al-Qaeda da Península Arábica

Um dos objectivos do raide militar que os Estados Unidos levaram a cabo no Iémen a 29 de Janeiro tinha como objectivo capturar Qassim al-Rimi, líder da al-Qaeda na Península Arábica, escrevem a NBC e a CNN, que referem fontes militares e dos serviços de inteligência americanos. Mas o objectivo não terá sido cumprido, pois al-Rimi sobreviveu ao ataque, facto que poderá ser comprovado por uma faixa áudio que contém a sua voz, como escreve a Associated Press.

PUB

A mensagem do líder da al-Qaeda é dirigida ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: “O novo tolo da Casa Branca sofreu um golpe no início da sua missão na vossa terra”.

A operação militar no Iémen foi o primeiro ataque ordenado por Trump desde que chegou à presidência.

PUB

Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca, chegou a dizer que o raide foi um “sucesso”. Aproximadamente duas dezenas de civis foram mortos, e entre as vítimas encontra-se também o oficial dos SEAL William Owens.

PUB