Brasil: Onda de violência faz mais de 60 mortos no Espírito Santo

O exército brasileiro assumiu na noite desta segunda-feira a segurança no estado do Espírito Santo, na sequência de uma onda de violência que fez mais de 60 mortos desde sábado. Os transportes públicos já voltaram a circular, depois de terem estado paralisados no dia de ontem.

A Polícia Militar (PM), responsável pela segurança nas ruas no Estado, está paralisada desde sexta-feira, quando um movimento de mães e mulheres de agentes começou a organizar piquetes em frente aos quartéis, impedindo a entrada e saída de viaturas, para pedir melhores condições salariais e de trabalho para os seus familiares.

Esta segunda-feira, contudo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo atribuiu a responsabilidade da greve aos militares, determinando o fim do movimento das famílias e uma multa diária de 100 mil reais (30 mil euros) se as associações de militares não cumprirem a ordem. Os agentes da Polícia Militar são proibidos pela Constituição brasileira de realizar greves.

De acordo com a jornal local Gazeta, também no Rio de Janeiro os familiares dos agentes da Polícia Militar começaram a organizar-se para levar a cabo protestos semelhantes, que estão a ser convocados através do WhatsApp para a próxima sexta-feira.

Morgue lotada com corpos das vítimas

O Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol) do Espírito Santo avançava esta segunda-feira que pelo menos 62 homicídios foram registados desde sábado em todo o estado. Do total de homicídios, segundo a entidade, 47 aconteceram na zona da Grande Vitória, capital do estado, e 15 no interior.

Há relatos de arrastões e assaltos a lojas, com um autocarro incendiado. O El País descreve que ontem à noite, mesmo com a presença do Exército, algumas lojas continuaram a ser saqueadas.

Nas redes sociais, a população continua a publicar relatos de violência e vandalismo, usando a hashtag #ESpedesocorro. No Whatsapp, vários vídeos são partilhados retratando episódios de violência.

Na noite de ontem, mesmo com a presença do Exército, lojas continuaram sendo saqueadas. Esta foi arrombada por um grupo de nove pessoas. pic.twitter.com/mwPBwQ9KPw — Heloísa Mendonça (@helomendonca) 7 de fevereiro de 2017

E ainda tem gente que fala que o Espírito Santo ta normal #EsPedeSocorro pic.twitter.com/PsgfcAxTpm — Joshh (@Jay_Silvs) 6 de fevereiro de 2017

O portal UOL relata que o número crescente de homicídios no Espírito Santo lotou a morgue do Departamento Médico Legal na capital Vitória. De acordo com dois sindicatos da Polícia Civil, pelo menos 16 corpos estão no chão da instituição por falta de espaço nas câmaras frigoríficas, que têm capacidade para 30 corpos. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que está a formar uma equipa especial para examinar rapidamente os corpos.

Devido à falta de policiamento nas ruas, a autarquia suspendeu esta segunda-feira o arranque do ano lectivo na rede municipal. Além das escolas e das universidades privadas, que também não devem funcionar, os centros de saúde também estiveram fechados esta segunda-feira. Ao que o PÚBLICO apurou, os centros de saúde, bancos e escolas continuavam fechados na manhã desta terça-feira no Espírito Santo.

