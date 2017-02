Merkel na Polónia à procura de uma nova política europeia

A curta visita da chanceler alemã, Angela Merkel, a Varsóvia marca um momento relevante na Europa, após o “Brexit” e a eleição ?de Donald Trump nos Estados Unidos. Sublinha a centralidade dos dois países numa futura arquitectura europeia.

Merkel encontrou-se com a primeira-ministra, Beata Szydlo, com o Presidente, Andrzej Duda, e com Jaroslaw Kaczynski, líder do partido governamental, Lei e Justiça (PiS). Sem exercer qualquer cargo oficial, Kaczynski é o homem que detém o poder na Polónia. Ao fim do dia, não havia ainda declarações sobre este encontro decisivo.

Beata Szydlo frisou a necessidade de levar a cabo a reforma das instituições comunitárias, pela devolução de mais poderes aos Estados-membros. Aconselhou prudência na revisão dos tratados e sublinhou que a Polónia e a Alemanha deveriam ter um papel central nesta matéria. Merkel tinha no centro da agenda os novos problemas de segurança, ou seja, a política russa da Europa. E fez uma crítica velada ao autoritarismo polaco, aludindo ao fim do comunismo: “Desde então sabemos quão importantes são um sistema judicial independente e a independência dos media.”

A Polónia e a Alemanha sempre precisaram uma da outra. Mas entre 2005 e 2007, durante o domínio dos gémeos Jaroslaw e Lech Kaczynski (este falecido em 2010), as relações foram muito conflituosas. Os gémeos fizeram de Berlim o seu adversário principal na UE, acusando os alemães de impor a sua hegemonia. O nacionalismo conservador e autoritário do PiS necessitava de inimigos internos e externos. A propaganda do Governo lembrava os crimes nazis contra a Polónia e Merkel era retratada com o bigode de Hitler.

A nova conjuntura

Após um período de boas relações, durante os governos da Plataforma Cívica, de Donald Tusk, a tensão regressou quando o PiS ganhou as eleições no fim de 2015. Berlim criticou a deriva autoritária de Jaroslaw Kaczynski, que, por sua vez, entrou em confronto com Bruxelas e com Merkel a propósito da política de imigração.

Entretanto, a nova conjuntura europeia e mundial alterou os dados. O “Brexit” privou Varsóvia do seu melhor aliado dentro da UE. O outro factor é a eleição de Trump. Kaczynski aplaudiu em público, mas tem sólidas razões de preocupação perante uma eventual “cumplicidade” russo-americana.

A hostilidade à Alemanha, o seu maior investidor e maior mercado externo, é táctica e teatral. O verdadeiro adversário — e fantasma — é a Rússia de Vladimir Putin. Em termos de defesa, a Polónia sempre quis, para lá da NATO, uma relação directa com Washington. É o que agora aparece posto em causa.

“Posso calcular que a Polónia se sente vulnerável no actual quadro, com Trump a fazer aberturas à Rússia e a Grã-Bretanha a abandonar a UE”, diz à Reuters um diplomata alemão. “Isto tende a empurrá-la para a Alemanha.”

A UE tem problemas crescentes com o populismo autoritário no Leste. Mas há diferenças notáveis entre os vários casos. Na Polónia, há resistência de uma forte sociedade civil, que na Hungria foi “domesticada” por Viktor Órban. E há outra decisiva divergência estratégica: se Budapeste tende a aproximar-se ?de Putin, Varsóvia faz diametralmente o oposto.

