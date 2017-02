IMDb vai desactivar caixas de comentários

O site especializado em informação sobre cinema e programas de televisão Internet Movie Database (IMDb) anunciou que vai desactivar as caixas de comentários nas suas páginas. Os comentários “já não estão a proporcionar uma experiência positiva e útil” aos seus cerca de 250 milhões de utilizadores mensais, explicou a empresa, num comunicado citado pelo Guardian.

Após um período de transição, os comentários serão definitivamente desactivados no site a 20 de Fevereiro. A empresa, que foi fundada em 1990 pelo técnico britânico de IT Col Needham e depois vendida por este à Amazon, explicou que o aparecimento das redes sociais fez com que os quadros de mensagens deixassem de ser considerados vitais pelos seus utilizadores.

Dizendo que a decisão está "suportada em estatísticas", a IMDb adiantou que os seus utilizadores passaram a utilizar as diversas páginas do site nas redes sociais como “local de eleição” para deixar comentários e comunicar uns com os com os outros e com os editores da base de dados.

As notícias surgem num momento de preocupação quanto à capacidade do site de lidar com influências externas e mal-intencionadas, destaca o Guardian. Exemplo recente foi a forma negativa como foi classificado o documentário do realizador Raoul Peck I Am Not Your Negro, que é candidato a um Óscar.

