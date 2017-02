Explosão em Cabul faz 20 mortos

Uma explosão deflagrou esta terça-feira junto ao Supremo Tribunal de Cabul, no Afeganistão, provocando pelo menos 20 mortos.

Segundo a Reuters, que cita fonte do Ministério da Saúde afegão, 20 pessoas morreram no local e 38 feridos foram transportados para os hospitais.

De acordo com fontes policiais e testemunhas no local, a explosão terá sido provocada por um bombista suicida, mas a autoria do ataque ainda não foi reivindicada. Aparentemente, o alvo do ataque foram os trabalhadores do tribunal à saída da sua jornada laboral.

Testemunhas dão conta de manchas de sangue na rua e várias ambulâncias nas imediações do tribunal.

No mês passado, os taliban mataram mais de 30 pessoas e feriram cerca de 70 em duas explosões simultâneas em duas áreas movimentadas da cidade, em hora de ponta.

Neste momento, as autoridades afegãs controlam apenas dois terços do território do país e têm tido dificuldade em conter os avanços dos extremistas islâmicos desde que as forças da NATO abandonaram o Afeganistão, no final de 2014.

