Metro vai estudar mais três linhas enquanto avança no Porto e em Gaia

As limitações orçamentais e a necessidade de olhar para o território metropolitano para lá da cidade do Porto ditaram a decisão de avançar com a extensão da linha D do metro a Vila D’Este, em Gaia, em simultâneo com a construção de uma parte da circular do Porto, entre São Bento e a Casa da Música. A Metro deve lançar o concurso para a execução dos projectos até Junho deste ano, e ao mesmo tempo tem ordens para avançar com os estudos prévios para três novas linhas, servindo a Maia, Gondomar e Vila Nova de Gaia (Devesas).

Dentro das múltiplas hipóteses que o CITTA - Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente, do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto estudou, a pedido da Metro, a ligação Santo Ovídeo-Vila D’Este não surge muito bem posicionada. A procura estimada é de 5520 novos clientes em dia útil, contra os 27.775 esperados no troço Casa da Música-São Bento, mas nenhuma das outras opções melhor classificadas no estudo da equipa liderada pelo Académico Paulo Pinho caberia no pacote de 290 milhões de euros disponíveis para este investimento, retirados os 181 milhões necessários para a obra no Porto, que aparecia no topo, em termos de procura.

“Globalmente, a proposta da nova linha “Casa da Música – São Bento” destaca-se muito claramente das demais em todos os indicadores, particularmente quando temos em atenção a sua pequena extensão e o número reduzido de novas estações (apenas 2). É também a única que permite gerar maiores ganhos nas estações existentes em comparação com as novas estações. Por outras palavras, não só apresenta uma elevada atractividade como é a proposta que mais potencia a rede existente e desta forma mais contribui para a sustentabilidade da rede do Metro do Porto, vista no seu conjunto”, lê-no no estudo do CITTA para a Metro.

Sem verbas do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos) para investir em metro – uma opção tomada na fase de programação, que foi “um erro”, insiste o ministro do Ambiente – o actual Governo tentou alocar os 500 milhões conseguidos no Plano Juncker a obras importantes nas duas redes de metropolitano do país. E Matos Fernandes mostrou-se satisfeito com o avanço dos projectos para as linhas Rato-Cais do Sodré, em Lisboa, e da extensão da Linha D em Gaia e a construção da ligação São Bento-Casa da Música. “Estamos a cumprir o Acordo de Paris”, insistiu o ministro, carregando na tecla do impacto ambiental positivo do metro, por via da diminuição do tráfego automóvel e das emissões de gases com efeito de estufa.

Os mais de 30 mil clientes diários (33.295, nas estimativas do CITTA) esperados nos dois novos troços a construir no Porto em Gaia até ao final de 2021 representam um acréscimo de 20% no tráfego anual de passageiros deste sistema de transportes, que já hoje ajuda a retirar 12 mil carros por dia das ruas. Este dado foi também vincado por Rui Moreira, que elogiou o ministro e o primeiro-ministro António Costa por perceberem os problemas e desafios das cidades, voltando a garantir investimento público para o sector.

“A esse propósito queria ainda dizer que a linha que agora será construída no Porto não é a expansão do Metro que queríamos. Claro que queríamos, queremos, mais. A ligação ao Campo Alegre, a densificação na malha urbana, ligações mais periféricas e radiais fazem sentido e seriam igualmente bons investimentos. Mas com os recursos que estavam disponíveis, penso ter sido tomada a decisão correcta, pelo menos no que diz respeito ao Porto”, assumiu Rui Moreira.

Em matéria de transportes públicos, o presidente da Câmara do Porto revelou que sexta-feira será anunciado o vencedor do concurso para a concepção do terminal Intermodal de Campanha, outra infra-estrutura importante para a mobilidade na região. E, estabelecido que está o desenho da nova linha de metro na cidade, disse estar em melhores condições para estudar propostas de corredores dedicados para autocarros (Metro-Bus) em alguns pontos do Porto, agora que o município assume, com outras quatro autarquias a gestão da STCP.

Já o socialista Eduardo Vítor Rodrigues assinalou que Vila Nova de Gaia, com os seus 300 mil habitantes, “há muito necessitava da extensão da linha amarela”, um projecto “que serve milhares de pessoas e ajuda à sustentabilidade da empresa”. O autarca insistiu nos efeitos positivos desta extensão “para o desenvolvimento do centro de indústrias criativas e centro de produção da RTP do Monte da Virgem, para a consolidação do Hospital de Gaia, actualmente em reconstrução, como referência regional em diversas especialidades” e “para a libertação dos preconceitos” que ainda afectam Vila D’Este, “um território específico em fase de regeneração urbana”, agradeceu.

Depois de anos sem obras no sistema de Metro, a reunião do conselho de administração, na qual as novas linhas foram aprovadas, marca uma nova fase na vida da empresa, que terá agora de lançar, até ao Verão, o concurso para a execução do projecto. Já o concurso para a construção das linhas só deve ser lançado em Maio de 2018, admitindo-se que a obra possa começar no início do ano seguinte e estar concluída em 2021.

Num processo em que várias autarquias “lutaram”, naturalmente, para verem os seus territórios servidos pelo metro, quer o ministro quer os autarcas elogiaram a forma como o processo de decisão, baseado no estudo do CITTA, foi respeitado pelos accionistas Estado e Junta Metropolitana do Porto. E, apesar de se ter percebido, pelo referido estudo, que os indicadores apontariam para as vantagens da densificação da rede na cidade do Porto, em nome da “coesão territorial” a Metro foi mandatada pelos accionistas a desenvolver os estudos prévios para a segunda linha de Gaia, que surgia num terceiro patamar, nos indicadores de performance, e implica a construção de uma nova ponte, o que a torna muito cara, e avaliar ainda duas outras ligações.

Uma delas é a segunda linha de Gondomar, via Valbom, cujo traçado, previsto há anos e estudado pelo CITTA deixava muito a desejar, mas que tem agora uma proposta, elaborada a pedido do município, com indicadores mais positivos de procura e custos a rondar os 110 milhões de euros. A segunda é uma nova ligação à Maia a partir do Hospital de São João, que fora atirada para uma terceira fase do metro – a última das prioridades nas fases de planeamento até aqui conhecidas – mas que ressurge agora. Sem verbas disponíveis no actual Quadro Comunitário, o ministro não se comprometeu, contudo, com a construção, esperando que o estudo permita aferir a validade destes investimentos face a outros que foram sendo colocados em cima da mesa.

