Lisboa reforça combate ao estacionamento em postos de carregamento eléctrico

Os pontos de carregamento de carros eléctricos no concelho de Lisboa vão ter a sua sinalização reforçada para evitar o estacionamento ilegal, anunciou em comunicado esta terça-feira o Provedor de Justiça, José de Faria Costa, cujas recomendações para responder a este problema foram acolhidas pelo presidente da autarquia da capital, Fernando Medina, e o director nacional da Polícia de Segurança Pública, Luís Farinha.

Cada terminal passará a contar com um sinal de informação de estacionamento autorizado para veículos eléctricos, com o lugar reservado a viaturas detentoras do dístico correspondente. A implementação da medida deverá ocorrer ao final de Fevereiro.

Além do reforço da sinalização, está ser preparada uma melhoria da articulação entre entidades como a EMEL e a Polícia Municipal. O objectivo é facilitar o recurso a um agente da autoridade sempre que seja denunciada uma situação de estacionamento indevido, especialmente em casos de risco para a segurança ou de perturbação do trânsito, ainda que se reconheça que o reboque da viatura possa não acontecer de imediato.

Texto editado por Pedro Guerreiro

