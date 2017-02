O maior evento de vinhos portugueses do Brasil expande-se para São Paulo

Na sua quarta edição, Vinhos de Portugal no Rio expande-se para São Paulo depois de reunir, nos últimos três anos, cerca de duzentos produtores nacionais e 20 mil consumidores, dando lugar ao mais importante evento de promoção de vinhos portugueses no Brasil. No Rio de Janeiro, o evento realiza-se entre os dias 2 e 4 de Junho, no CasaShopping, na Barra da Tijuca. Já o Vinhos de Portugal em São Paulo realiza-se no Shopping JK Iguatemi, entre os dias 9 e 11 de Junho, coincidindo com as comemorações do Dia de Portugal e com a visita do Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, ao Brasil. Em São Paulo, o evento também ganha a força do Valor Económico, o mais importante jornal de economia do país, que se junta ao PÚBLICO e a O Globo.

Hoje, os vinhos portugueses têm uma quota de 12 por cento do mercado brasileiro. O estado do Rio de Janeiro corresponde a mais de 20 por cento da quota de importação e São Paulo tem 16 por cento. “Se o Rio de Janeiro é o estado com mais afinidade cultural com Portugal e, por isso, um mercado mais aberto aos nossos vinhos, São Paulo, pela sua dimensão e poder económico, é um mercado muito importante onde a posição dos vinhos portugueses não é tão forte como no Rio” – explica o presidente da ViniPortugal, Jorge Monteiro, parceiro da iniciativa. “Daí o nosso grande entusiasmo e expectativa em relação ao primeiro Vinhos de Portugal em São Paulo.”

Durante os três dias do evento, em cada cidade, os visitantes terão a oportunidade de provar vinhos portugueses num ambiente informal em contacto directo com os produtores; participarem em diversas actividades paralelas como provas, harmonizações e cursos de vinhos guiados pelos críticos dos três jornais, além de contarem com o reforço do único Master of Wine de língua portuguesa, o brasileiro Dirceu Vianna Júnior.

A área de convivência onde se pode comprar vinhos dos produtores presentes e participar numa das sessões gratuitas de Tomar um Copo – provas mais curtas e informais – também ganha um novo espaço para que as regiões vitivinícolas divulguem o enoturismo e a diversidade do país. Os produtores contam ainda com uma sessão de mercado profissional em que podem ampliar os seus negócios.

As inscrições para os produtores decorrem até ao dia 24 de Fevereiro, através da ViniPortugal. Mais informações em www.winesofportugal.com ou pelo email madalena.senaesteves@viniportugal.pt e telefone 213 569 898. As entradas para o público em geral estarão à venda a partir de Maio.

Vinhos de Portugal no Rio e em São Paulo é uma iniciativa única entre dois jornais de dois países (PÚBLICO e O Globo) em parceria com a ViniPortugal. Além de patrocínio de empresas brasileiras, o evento conta com o apoio do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), as Comissões Vitivinícolas do Alentejo, Setúbal e Dão e o apoio logístico da empresa Adegga, cujo fundador André Ribeirinho é o colaborador português do Hugh Johnson´s pocket Wine Book, o guia de vinhos mais vendido no mundo.

