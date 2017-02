Mourinho Félix concentra-se nos problemas do sector financeiro

A dimensão dos problemas que se vivem na banca e o sentimento de cada vez maior urgência em relação à necessidade de encontrar uma solução alargada para o sector levou Mário Centeno a reforçar a sua equipa de secretários de Estado, permitindo que Ricardo Mourinho Félix concentre todos os seus esforços nas medidas de estabilização do sector financeiro.

Durante o fim-de-semana, o Ministério das Finanças anunciou a nomeação de Álvaro Novo, um membro do gabinete de Mário Centeno, para o cargo de secretário de Estado do Tesouro. Esta é uma pasta que pertencia, até à tomada de posse do novo membro do Governo esta segunda-feira, a Ricardo Mourinho Félix, que passou assim a ser “apenas” secretário de Estado Adjunto e das Finanças.

Nas mãos de Álvaro Novo ficou, para além da gestão do património do Estado, o pelouro do Sector Empresarial do Estado, mas apenas no que diz respeito ao sector não financeiro.

Mourinho Félix, por seu lado, manteve a seu cargo todas as tarefas relacionadas com o sector financeiro. Nos últimos meses, ficou evidente para a equipa das Finanças que esta é a área que mais tempo e esforço consomem, sendo que a expectativa para o futuro é que essa tendência se mantenha.

São diversos os temas a que Mourinho Félix terá de dar a sua atenção. Um dos mais urgentes é a conclusão do processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Com a nova administração em funções falta garantir, com negociações em Bruxelas, que se concretiza a injecção de capital nas condições desejadas pelo Governo e que o banco público consegue obter nos mercados o financiamento adicional de que precisa.

Outro tema central é o da venda do Novo Banco. As Finanças terão decisões importantes a tomar brevemente, quando o Banco de Portugal tiver nas suas mãos as diversas alternativas para a instituição financeira, que podem em teoria ainda passar por uma venda total, uma venda parcial ou uma nacionalização.

Depois, para além da resolução destes casos concretos, o objectivo no Ministério das Finanças é o de avançar finalmente para uma solução alargada do problema do crédito malparado que, de acordo com a generalidade das análises, constitui o principal obstáculo para o regresso à normalidade do sector bancário em Portugal.

Encontrar uma solução que consiga satisfazer em simultâneo os bancos e as entidades reguladoras europeias sem comprometer as metas orçamentais delineadas pelo Governo, é uma tarefa que exigirá certamente muitas horas de negociação.

O que é certo é que, para todas estas tarefas, aquilo que cada vez mais se exige é rapidez nas decisões. Esta segunda-feira foi a vez da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) alertar o Governo para tomar, com urgência, medidas no sector bancário.

No relatório de análise que faz de dois em dois anos à economia portuguesa, a entidade com sede em Paris assinala que o sector bancário português é, entre os países da OCDE, o quarto com um peso mais elevado do malparado no crédito total e avisa o Governo que esperar que o problema se resolva por si não é solução. “Apostar no tempo para resolver este problema é também uma estratégia arriscada, não só porque compromete a saúde dos balanços dos bancos mas também porque o investimento e o crescimento podem ficar reféns durante anos”, afirmam os técnicos da OCDE.

Em alternativa, o que a OCDE sugere é que o Governo “desempenhe um papel activo no desenvolvimento de mercados para os créditos malparados que ajudem os bancos a limpar os seus balanços”. Isto poderia ser feito por via de entidades especializadas que adquiririam aos bancos esse tipo de créditos, podendo o Estado ter de intervir através da concessão de garantias ou ajudando os bancos a assumir as perdas nos seus balanços.

Este apoio estatal poderia representar um problema para Bruxelas, devendo o Governo “pedir clarificações junto da Comissão Europeia”, mas a OCDE acredita que “podem ser invocadas cláusulas de excepcionalidade como a necessidade de corrigir uma falha de mercado ou uma séria perturbação económica”.

Esta segunda-feira, na sessão de apresentação do relatório da OCDE, o ministro das Finanças respondeu a estes apelos da OCDE defendendo as acções até agora tomadas pelo Governo. Centeno disse que o Executivo “fez o que tinha a fazer”, defendendo que a situação da banca é muito melhor agora do que era no início de 2016.

Em relação às propostas da OCDE, Mário Centeno não se comprometeu com nenhuma das medidas, mas também não fechou a porta às ideias lançadas. Reiterou que os problemas da banca são “um legado que não estava verdadeiramente a ser atacado” e reconheceu a necessidade de criação de “um mecanismo que possa atacar de forma sistemática” o problema do crédito malparado. “Há questões que são de dinheiro, outras que são de incentivos regulatórios”, disse.

