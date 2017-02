Sporting e Macron prolongam contrato de patrocínio até 2021

O Sporting e a Macron, fabricante italiana de equipamentos desportivos, prolongaram por quatro épocas – até 2021 – o contrato de patrocínio, que terminava no fim da temporada 2016/2017 anunciou, esta terça-feira, o clube lisboeta.

O Sporting não revelou o valor envolvido na renovação do vínculo entre as duas partes, que, de acordo com o clube Alvalade, terceiro classificado na I Liga de futebol, "visa consolidação de um projecto de sucesso".

"Ao longo dos dois anos e meio de ligação, as duas marcas conseguiram aumentar a sua visibilidade e quota de mercado, prevendo-se agora a consolidação de um projecto de grande sucesso para ambas as partes e de uma parceria que visa reforçar o incremento de presença no mercado nacional e internacional", indica o Sporting.

Além do futebol e de outras modalidades, casos do futsal, andebol e hóquei em patins, o clube “leonino” ressalva também o apoio ao projecto olímpico, que, graças ao prolongamento do contrato anunciado esta terça-feira, permitirá englobar os Jogos de Tóquio, em 2020.



