Qatar gasta 468 milhões de euros por semana para Mundial 2022

O Qatar, anfitrião do Mundial 2022 de futebol, gasta 468 milhões de euros por semana na construção das infra-estruturas para acolher a competição, segundo o ministro das Finanças do país.

Ali Shareef Al-Emadi, que falou nesta terça-feira a um grupo de jornalistas estrangeiros em viagem de imprensa organizada pelo governo local, acrescentou que esse fluxo de despesas vai continuar até 2021.

"Gastamos mais de 500 milhões de dólares por semana com os principais projectos e isso vai continuar por três ou quatro anos, para alcançarmos o nosso objectivo, o de estarmos preparados para 2022", disse o ministro.

No total, serão 187 mil milhões de euros (200 mil milhões de dólares) dispendidos pelo Qatar a preparar o Campeonato do Mundo de 2022.

"90% dos contratos estão desde já adjudicados", acrescentou Emadi. "Isso significa não só os estádios mas também auto-estradas, vias férreas, portos e aeroportos, hospitais, as verdadeiras infraestruturas, não as bancadas".

Emadi disse ainda que aquela verba está salvaguardada de ameaças de cortes orçamentais, apesar das recentes restrições no país por causa da flutuação do preço do petróleo.

