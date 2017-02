Mónaco segura liderança da Liga francesa

O Mónaco venceu em casa do Montpellier por 1-2, na 24.ª jornada da Liga francesa, e garantiu que continua na liderança do campeonato. A equipa de Leonardo Jardim, que contou com João Moutinho e Bernardo Silva (saiu aos 81 minutos) a titulares, soma agora 55 pontos, mais seis do que o Paris Saint-Germain, (que defronta o Lille) e do que o Nice, que na quarta-feira recebe o Saint-Étienne. Já o Montpellier, que esteve melhor na segunda parte mas não conseguiu empatar, mantém o 13.º posto, com 26 pontos, três acima da “linha de água”.

Os monegascos estiveram por cima durante a primeira parte, na qual chegaram ao golo por duas vezes: primeiro aos 16 minutos, quando o polaco Glik cabeceou a cruzamento de Lemar para o fundo das redes, e aos 20’ por intermédio de Mbappé.

Depois do intervalo, o Montpellier regressou ao campo com outra atitude e conseguiu reduzir a desvantagem no marcador aos 47 minutos, através de um cabeceamento de Hilton depois de assistência de Boudebouz.

A partir daí, os homens da casa partiram em busca do segundo golo, mas os monegascos souberam parar as investidas ofensivas do adversário, que no segundo minuto de compensação podia ter marcado por Roussillon, mas Subasic evitou o empate.

À mesma hora, o Bordéus visitou o Caen e venceu por 0-4, resultado que vale o sexto lugar aos visitantes, que têm 36 pontos, os mesmos do Saint-Étienne, que é quinto com menos um jogo, e mais três do que o Marselha em sétimo (menos um jogo).

O avançado François Kamano esteve em destaque, ao marcar dois golos, aos 22’ e 63 minutos, depois de Rolán inaugurar o marcador aos 11’ e Plasil fechar as contas em cima dos 90 minutos, sem que o Caen, 15.º classificado, tenha conseguido dar resposta ao caudal ofensivo dos visitantes.

