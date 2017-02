FPF mantém castigo a Rui Vitória e Benfica recorre para o TAD

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou esta terça-feira improcedente o recurso apresentado pelo Benfica ao castigo de 15 dias ao treinador Rui Vitória, mas os "encarnados" anunciaram que vão recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O técnico tinha sido expulso no final da partida com o Moreirense, das meias-finais da Taça da Liga de futebol, que valeu o apuramento da equipa minhota para a final (que haveria de vencer), com um triunfo, por 3-1. O Benfica tinha recorrido da decisão, solicitando o efeito suspensivo da decisão.

Rui Vitória já falhou os encontros com o Vitória de Setúbal (derrota por 1-0) e com o Nacional (triunfo por 3-0) e vai igualmente estar fora da partida com o Arouca, nesta sexta-feira, da 21.ª jornada do campeonato.

Face à decisão do CD, que o Benfica considerou "incompreensível e como tal inaceitável", os responsáveis "encarnados" recorreram para o TAD, "na expectativa de este vir a confirmar a sua recente e dominante jurisprudência nestes casos", segundo anunciaram ontem no site oficial do clube.

