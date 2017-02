Barcelona afasta Atlético e está na final da Taça do Rei

O Barcelona qualificou-se nesta terça-feira pela 40.ª vez na sua história para a final da Taça do Rei, ao empatar 1-1 na recepção ao Atlético de Madrid, na segunda mão das meias-finais.

PUB

Depois do triunfo em Madrid por 2-1, o "Barça" adiantou-se em Camp Nou com um golo do uruguaio Luis Suárez, aos 43 minutos, mas o "onze" de Diego Simeone lutou até final e ainda empatou o jogo, pelo francês Kevin Gameiro, aos 83'.

O Atlético já marcou quando o jogo estava em 10 contra 10 (expulsões de Sergio Roberto, aos 57', e de Yannick-Ferreira Carrasco, aos 69') e o "Barça" ainda acabou com nove, depois de um segundo amarelo muito forçado a Luis Suárez.

PUB

A formação de Luis Enrique conseguiu, porém, segurar a eliminatória, superar as 39 finais do Real Madrid e somar a sexta nos últimos sete anos, sendo que ganhou quatro das derradeiras oito e é bicampeão em título.

Obrigado a marcar dois golos para poder chegar à sua 19.ª final, o Atlético entrou mais ofensivo, mas Cillessen susteve os primeiros remates contrários e o Barcelona, com André Gomes a fazer de Busquets, serenou.

A dois minutos do intervalo, os catalães conseguiram mesmo adiantar-se no marcador, numa jogada individual do argentino Lionel Messi, que passou vários jogadores e rematou, com Moya a defender para a frente e Suárez a não perdoar na recarga.

O "Barça" entrou na segunda parte a controlar, mas, aos 57 minutos, Sergi Roberto foi expulso e o Atlético voltou a acreditar, sendo que, dois minutos volvidos, o francês Antoine Griezmann marcou, só que lhe foi mal assinado um fora de jogo.

A vantagem numérica dos "colchoneros" não durou, no entanto, muito tempo, já que, aos 69 minutos, Carrasco também viu o segundo amarelo, tão desnecessário como o do catalão.

Os catalães voltaram ao controlo dos acontecimentos e, aos 77 minutos, Messi fez a bola esbarrar na barra de um já batido Moya na transformação de um livre directo.

Na resposta, dois minutos volvidos, o francês Kevin Gameiro, última aposta de Simeone, deixou-se cair na área, perante Piqué, e ganhou uma grande penalidade, só que, na sua marcação, atirou por cima da barra.

Ainda assim, o Atlético não desistiu e reentrou verdadeiramente na luta pela final aos 83 minutos, quando Griezmann aproveitou uma falha de Piqué para isolar Gameiro, que encostou para a baliza deserta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os "colchoneros" encostaram-se, então, à área dos catalães, que tiveram de sofrer, sobretudo nos quase sete minutos de descontos, já que, aos 90', Luis Suárez viu o segundo amarelo e deixou a equipa com 10. O resultado já não mudou.

O Barcelona vai tentar, agora, chegar ao seu 29.º troféu – soma 28, contra 23 do Athletic e 19 do Real Madrid -, sendo que terá pela frente Alavés ou Celta de Vigo, duas equipas que nunca ganharam a prova. A segunda mão é quarta-feira e, na primeira, as duas equipas empataram a zero em Vigo.

PUB