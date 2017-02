No novo trailer do quinto Pirata das Caraíbas já há Jack Sparrow (e Johnny Cash)

Jack Sparrow está de volta (que é como quem diz Johnny Depp está de volta num dos seus mais populares papéis). O novo trailer do quinto episódio do franchise Piratas das Caraíbas, Dead Men Tell no Tales, apresentado durante o intervalo da final da Liga de futebol americano, tem direito ao herói (não aparecia no primeiro trailer), ao grande vilão, o Capitão Salazar (Javier Bardem), a navios envoltos em tormentas, a batalhas navais, a bandos de piratas-fantasma e a uma voz sussurrante que diz “os mortos assumiram o controle dos mares e andam à procura de Jack Sparrow...”

O trailer do novo filme, com estreia marcada para 26 de Maio nos Estados Unidos, tem ainda direito à voz envolvente de Johnny Cash num tema que não podia ser mais apropriado – Ain't no grave – e que, sem esforço, dá o tom à história que haveremos de acompanhar: “When I hear that trumpet sound/ I'm gonna rise right out of the ground/ Ain't no grave/ Can hold my body down”.

Em Dead Men Tell no Tales (qualquer coisa como “os mortos não contam histórias”) Salazar escapa ao Triângulo do Diabo e está apostado em perseguir Sparrow, que só conseguirá escapar se deitar a mão à mais poderosa das armas, o Tridente de Posídon, deus dos mares (sim, a trama é absolutamente infanto-juvenil tal como nos anteriores filmes da série mas é mesmo assim, é um filme da Disney).

Com o irónico pirata a que Depp dá corpo regressam também Will Turner (Orlando Bloom), o Capitão Barbosa (o incomparável Geoffrey Rush) e Joshamee Gibbs (Kevin McNally). Este novo trailer reserva os últimos momentos a um Sparrow coberto de lama e com a garrafa de rum do costume. E o que é que ele diz? “Vida de pirata”, é claro.

