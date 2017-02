Um técnico superior dirige a Segurança Social de Braga

O novo director da Segurança Social de Braga é João Ferreira, funcionário daquele centro distrital, que foi nomeado para o cargo na sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social. Este técnico superior de 50 anos substitui Rui Barreira, que foi afastado, uma semana antes, na sequência um processo disciplinar. O anterior responsável estava acusado de “assédio moral” e “bullying profissional”, mas acabou por ser o facto de ter tomado decisões relativas a uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) onde trabalha a esposa a justificar a sua demissão.

A nomeação de João Ferreira deverá ser confirmado em Diário da República nos próximos dias, mas o novo director já está a trabalhar na direcção do centro distrital da Segurança Social, onde é técnico superior de carreira. Actualmente trabalhava na secção de Contribuições, mas já tinha sido um colaborador próximo da direcção daquele organismo até 2011, quando a gestão era liderada por Maria do Carmo Antunes.

Nessa altura, na sequência da mudança de Governo, a direcção foi assumida por Rui Barreira, advogado e dirigente do CDS em Guimarães, que, entre 2006 e 2008, foi consultor jurídico do grupo parlamentar dos centristas na Assembleia da República. O dirigente foi agora afastado, na sequência de um inquérito disciplinar iniciado em Março do ano passado, na sequência de um “memorando” entregue à tutela por um grupo de trabalhadores da Segurança Social, que o acusavam de “assédio moral” e “bullying profissional”.

O inquérito não é público, não se conhecendo quais as acusações que foram provadas ou não durante a investigação. No entanto, o que acabou por resultar no afastamento de Barreira foi a “prática de actos de gestão merecedores de censura disciplinar relacionados com uma IPSS em cujos processos o dirigente se encontrava legalmente impedido de intervir, em virtude de relações de proximidade familiar”, justificou o Instituto da Segurança Social. Eu causa estava o facto de o então director ter tomado decisões relativas ao Lar de Santa Estefânia, uma IPSS de Guimarães, onde trabalha a sua esposa.

Enquanto decorria o inquérito, Rui Barreira manteve-se em silêncio, que quebrou numa conferência de imprensa no último sábado, onde se defendeu das acusações feitas, argumentando que os motivos das primeiras denúncias foram dados como “não provados” durante o inquérito. Barreira justificou por isso o seu afastamento da direcção de Segurança Social de Braga como uma “decisão política”.

