Detidos dois suspeitos de pertencerem à rede europeia conhecida como "Gangue do Alcatrão"

Dois homens suspeitos de pertencerem a uma rede europeia conhecida como "O Gangue do Alcatrão" foram detidos, anunciou esta segunda-feira o Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR) num comunicado.

Os homens foram detidos pela GNR de Sesimbra por alegadas burlas, fraudes e extorsão a clientes que os contratavam para a pavimentação e alcatroamento de algumas vias, lê-se no comunicado. Segundo o documento, "O Gangue do Alcatrão" angariava "clientes porta a porta de Norte a Sul do país, prometendo custos reduzidos nas obras angariadas, sob o pretexto de lhes cobrar apenas a mão-de-obra". Depois do trabalho efectuado, os suspeitos, de nacionalidade irlandesa, "coagiam os clientes ao pagamento de valores muito acima do valor acordado", acrescentou.

A GNR adianta ainda que um dos elementos detidos tinha pendente um mandado de detenção europeu, pela prática de crimes idênticos ocorridos entre o início do ano de 2011 e Julho de 2012 em território francês, pelo que será hoje presente ao Tribunal da Relação de Évora. No âmbito da mesma operação, efectuada pela GNR de Sesimbra e pelo Núcleo de Investigação Criminal de Setúbal, foi também apreendida uma viatura ligeira.

