Associação de portugueses em Luanda abre sexta-feira e promete apoio social

Os portugueses em Angola vão ter, a partir de sexta-feira, aquela que se diz ser a primeira associação de apoio à comunidade nacional, disponibilizando, nos arredores de Luanda, apoio social, médico ou jurídico, disse hoje à Lusa a sua fundadora, a advogada Ricardina Borges. "Ao longo destes anos sempre senti uma fragilidade muito grande da comunidade portuguesa, muito desunida e sem apoio. Foi isso que me motivou a avançar, há dois anos, com este projecto", explica Ricardina Borges, portuguesa de 53 anos que nasceu no Huambo e que voltou para Angola há 10 anos.

A Associação Casa da Comunidade Portuguesa em Angola abre portas sexta-feira, 10 de Fevereiro, em Viana, Luanda, numa cerimónia que, segundo a direcção, contará com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

"Era necessário ter em Angola uma associação que trabalhasse com a comunidade portuguesa e directamente com o consulado e com a embaixada de Portugal. Com fins sociais, sem fins lucrativos, sendo que o apoio que vamos prestar vai desde as questões jurídicas, à área da saúde, a famílias com carências, evacuação médica, além do lazer e do convívio", acrescentou.

Apesar dos milhares de portugueses que ainda trabalham em Angola, Ricardina Borges recordou tratar-se de uma comunidade actualmente "muito desunida e desagregada", como ela própria diz ter constatado ao ser cada vez mais solicitada para apoiar, a título particular, sobretudo como advogada, os portugueses a trabalhar em Luanda.

"Fui apoiando os cidadãos nacionais que me pediam ajuda, até de situação migratória ilegal, o que me permitiu passar a interagir com a comunidade portuguesa e junto das várias instituições angolanas. Comecei a perceber situações de carência alimentar, pessoas com graves problemas de saúde, sem meios para assistência médica necessária", recordou.

A associação vai funcionar em Viana, arredores de Luanda, onde, segundo Ricardina Borges, reside "o maior número de portugueses" na província de Luanda, por ser o principal polo industrial da capital.

Os fundadores alugaram uma vivenda que servirá de base a todo o projecto, prevendo a inscrição inicial um pagamento de 3.000 kwanzas (16,70 euros) e uma quota mensal de 1.000 kwanzas (5,50 euros). "Queremos apoiar a integração dos portugueses na comunidade, fazer a ponte com as várias instituições angolanas, além de realizar eventos culturais e de convívio. No apoio social, queremos ajudar na trasladação de corpos, um problema que se sentiu muito no último ano. Apareceram muitos casos de famílias, sobretudo devido à malária, que afectou muitos portugueses", explicou.

Ricardina Borges recordou que só o processo de legalização da associação junto do Estado angolano levou "cerca de um ano" a fechar, tendo entretanto "milhares de portugueses" deixado Angola devido à crise no país e dificuldades em repatriar salários.

"Quando comecei com esta ideia a maior comunidade estrangeira em Angola era a portuguesa, coisa que já não acontece. Na altura a nossa meta era de conseguirmos chegar aos 100.000 associados, que podia ser cerca de um terço dos portugueses em Angola. Infelizmente nesta altura os indicadores apontam para um número muitíssimo inferior", observou. Os últimos dados apontam para um aumento da emigração portuguesa em 2015, sendo que segundo os dados oficiais há 126 mil portugueses no país. Mas esse número deverá baixar em 2016 devido aos efeitos da crise financeira em Angola, prevê o coordenador do Observatório da Emigração, Rui Pena Pires

A associação vai ser lançada para já com o apoio financeiro de alguns associados, e sobretudo de Ricardina Borges, sendo as valências a disponibilizar garantidas em regime de voluntariado por outros portugueses. Sendo “uma associação reconhecida pelo Estado português”, vai tentar obter algum apoio financeiro, concluiu a fundadora.

