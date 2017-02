Fillon pede desculpa por empregar a família, mas diz que foi tudo legal

François Fillon, o candidato da direita às eleições presidenciais francesas, mantém-se na corrida, apesar dos apelos a que se retire por causa da investigação à suspeita de que deu um emprego fictício à mulher como sua assistente parlamentar. Mas reconhece que pode ter cometido erros e pediu desculpa aos eleitores: “Privilegiei as relações de confiança familiares, que hoje parecem ser rejeitadas. Lamento-o, e peço perdão aos franceses”, afirmou.

Foi numa conferência de imprensa anunciada como o momento da “verdade”. Por isso, confirmou ter dado emprego à mulher durante cerca de 15 anos, “com um salário médio de 3700 euros, um montante de remuneração adequado para uma diplomada em direito e letras”, disse o candidato. E Penelope Fillon manteve-se como assistente do deputado que substituiu o seu marido na Assembleia, quando este foi para ministro.

Aos muitos que dizem nunca ter visto Penelope Fillon na Assembleia, respondeu que ela fazia trabalho de apoio na circunscrição pela qual era eleito, na região de Sarthe. “Acções modestas, anódinas, mas indispensáveis à democracia local. A minha mulher geriu o meu correio, manteve a minha agenda, representou-me em manifestações culturais locais. E quando fui substituído na Assembleia, quis manter o vínculo ao meu círculo eleitoral, e ela continuou a desempenhar esse papel fundamental”, afirmou François Fillon.

Fillon trazia também uma resposta para a “muito comentada” frase de Penelope Fillon na entrevista dada por em 2007 ao jornal britânico Daily Telegraph, em que dizia nunca ter feito vida política. “Quem faz política são os deputados, não os seus assistentes”, declarou. “E sim, ela nunca foi minha subordinada: é minha companheira.”

O salário pago a Penelope Fillon, saído do erário público francês, totalizou 900 mil euros. Os filhos mais velhos do casal, Charles e Marie, foram também empregados por Fillon, e terão recebido 84 mil euros, entre os dois, quando ainda não tinham completado a sua formação como advogados.

No entanto, perante a investigação judicial e os apelos para que desista da candidatura, François Fillon avançou com o pedido de desculpas – afirmando, no entanto, que “todos os factos são legais e transparentes”.

Prometeu ainda que, se for eleito Presidente, avançará com a realização de um referendo “para reformar os mandatos parlamentares e a maneira como são formadas as suas equipas.”

