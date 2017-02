Câmara de Lisboa suspende funcionária por desviar mais de 5000 euros

A Câmara de Lisboa quer suspender, por 180 dias, uma trabalhadora que retirou, "para si e para seu próprio benefício", 5334,89 euros em taxas cobradas pelo município, obrigando-a também a repor a totalidade desse valor.

Segundo a deliberação que será apreciada em reunião privada na quinta-feira, o caso remonta a Outubro de 2015, altura em que foi instalado um processo à então fiscal municipal que exercia funções na Divisão de Relação com o Munícipe, pertencente ao Departamento de Marca e Comunicação da Secretaria Geral da Câmara Municipal de Lisboa.

O documento, assinado pelo vereador dos Recursos Humanos, João Paulo Saraiva, acrescenta que a funcionária "violou os deveres gerais de prossecução do interesse público, de isenção, de imparcialidade, de zelo, de obediência, de lealdade e de correcção", o que se traduz numa infracção disciplinar, ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Isto porque "ficou provado nos autos que a trabalhadora visada, no seu local de trabalho, o Balcão Iniciativa Lisboa, subtraiu quantias referentes a taxas cobradas pelo município, logo pertencentes ao erário municipal, obtidas em razão das funções que exercia, para si e para seu próprio benefício".

De acordo com a proposta, isso aconteceu durante o ano de 2015, nos meses de Maio (972,26 euros), Junho (1588,06), Agosto (1247,02 euros) e Setembro (1527,55 euros), perfazendo um total de 5334,89 euros.

"Procedeu com o intento de obter proveitos, no caso pecuniários, por efeito da especial relação de domínio ou controlo sobre a coisa que detinha em razão das suas funções específicas", refere a deliberação, dando conta do "incómodo e suspeita [que] pairou sobre todos" os elementos daquela divisão, "pela inexistência de recibos das quantias efectivamente recebidas que deveriam ter ingressado de imediato como receita municipal".

O documento especifica que, entretanto, "a trabalhadora visada confessou ter-se locupletado com a totalidade dos valores em falta, bem como devolveu os recibos referentes aos valores por si retirados" em Setembro de 2015, comprometendo-se a repor o restante - 3807,34 euros. Porém, isso não aconteceu, razão pela qual a autarquia pretende exigir tal reposição.

Além disso, o município quer aplicar a sanção disciplinar de suspensão efectiva, pelo período de 180 dias e garantir que "a trabalhadora jamais exerça funções que lhe permitam ter acesso a valores monetários", de forma a salvaguardar o interesse público.

Actualmente, a funcionária está no Departamento de Emprego, Empreendedorismo e Empresas, da Direcção Municipal de Economia e Inovação, e "já não desempenha funções que lhe permitam o contacto com valores em numerário", adianta o vereador. Apesar de tudo, o autarca entende que "deverá ser concedida a oportunidade para a trabalhadora se redimir dos seus actos" e não aborda a existência de alguma queixa ao Ministério Público.

