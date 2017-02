Homem morre após queda de telhado em Gondomar

Um homem de 53 anos morreu esta segunda-feira, em Rio Tinto, Gondomar, distrito do Porto, depois de ter caído de um telhado, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo fonte do gabinete de comunicação do INEM, o alerta "foi dado às 10h38 para um homem que terá caído de um telhado".

Contactada pela Lusa, fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP/Porto disse que a vítima caiu de uma altura de cerca de 15 metros, para o interior do edifício.

O acidente ocorreu na rua Ferreria, em Rio Tinto, quando o homem se encontrava a "arranjar uma clarabóia com o cunhado", acrescentou a PSP.

O INEM deslocou para o local a VMER do Hospital de S. João e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Gondomar, disse a fonte, acrescentando que o óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal pelas 13h45.

