Caixa deixa cair PER da Quinta do Lago onde tem “enterrados” 278 milhões

A Caixa Geral de Depósitos deixou “cair” o plano especial de revitalização (PER) da Birchview – Imobiliária, entidade que se cruza com o antigo Banco Português de Negócios e que é responsável pelo empreendimento de luxo Quinta do Lago.

A informação de que “se mostra encerrada a fase das negociações sem apresentação do plano especial de recuperação" foi prestada pelo administrador de insolvência, Jorge Calvete, no portal Citius, citada pelo Jornal Negócios.

O processo segue agora para liquidação, apurou o PÚBLICO, uma vez qua a Caixa, que não viabilizou o PER, responde por mais de 90% dos créditos. O financiamento do projecto em causa, no montante aproximado de 278 milhões de euros, foi concedido quando Carlos Santos Ferreira e Armando Vara lideravam a administração do banco estatal, com os cargos de presidente e vice-presidente.

Aquele financiamento está envolto em forte polémica, nomeadamente, pela alegada falta de garantidas associadas à operação, situação que ficará mais clara após a liquidação da promotora imobiliária. O PÚBLICO apurou que a avaliação dos activos a vender, que ficará a cargo de Jorge Calvete, ainda não está concluído, desconhecendo-se, por isso, qual o montante de perdas a assumir pela CGD.

Contactada pelo PÚBLICO, a instituição agora liderada por Paulo Macedo não se mostrou disponível para prestar mais esclarecimentos sobre este processo.

