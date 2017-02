Sp. Braga falha ataque ao terceiro lugar

O Sporting de Braga estancou a hemorragia mas a ferida ainda não sarou. Nesta segunda-feira, frente ao Estoril, os minhotos empataram a um golo no seu estádio e falharam assim o assalto ao pódio da I Liga.

As duas equipas não atravessavam um bom momento. O Sp. Braga perdeu nas duas últimas jornadas e falhou a conquista da Taça da Liga. O ambiente anda tenso no Minho e no treino de sábado alguns adeptos confrontaram mesmo os jogadores com os maus resultados. Apesar de tudo, os bracarenses podiam chegar ao terceiro lugar e ultrapassar o Sporting em caso de triunfo.

Já o Estoril chegou a Braga, onde já não vence há 17 anos, com sete derrotas consecutivas no campeonato. O técnico Pedro Gómez Carmona ainda não conseguiu vencer na Liga e a equipa “canarinha” é a primeira equipa acima da linha de água.

O jogo começou mal para os bracarenses, que viram Kléber colocar os estorilistas em vantagem e não mostravam ser capazes de imporem o seu futebol, apesar de algumas jogadas interessantes.

No segundo tempo, o jogo ganhou outro rumo. A equipa da casa mostrou-se mais pressionante e rápida e as oportunidades de golo passaram a ser mais frequentes e mais perigosas junto da baliza de Moreira.

O resultado prático surgiu aos 54’, quando Rosic saltou imparável já na pequena área estorilista e cabeceou para o empate.

O Sp. Braga continuaria a pressionar e criou mais algumas jogadas perigosas, mas o resultado não voltaria a alterar-se, com os jogadores da casa a saírem do relvado debaixo de assobios. No final, Pedro Carmona, estava satisfeito com o ponto ganho na luta pela manutenção. Já Jorge Simão lamentou a apatia da sua equipa do primeiro tempo, falando de infelicidade dos bracarenses.

