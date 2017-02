Noite de recordes ajuda Patriots na conquista da quinta Super Bowl

Tom Brady, com a vitória de domingo, tornou-se no segundo jogador da história da National Football League (NFL) a conquistar cinco Super Bowls, igualando assim o feito de Charles Haley, ex-defesa dos San Francisco 49ers e dos Dallas Cowboys. Estas conquistas do quarterback dos Patriots ganham ainda mais relevância se atendermos ao facto de serem as únicas conseguidas na história da franchise, e todas elas no século XXI (2001, 2003, 2004, 2014 e 2016).

Brady, com 39 anos e recrutado na sexta ronda do draft de 2000, não se ficou por aí. O MVP da partida apareceu quando a sua equipa mais precisou e completou dois passes para touchdown, adicionados aos 13 que já tinha nas outras Super Bowls, atingindo um recorde de 15. Os 43 passes que completou foram o maior número conseguido por um quarterback numa só Super Bowl. Estabeleceu outro recorde ao conquistar 466 jardas (426 metros) numa só final, o que eleva o seu total para 2071.

Os holofotes não estavam reservados somente para Tom Brady. James White, que ainda não tinha conseguido nenhum touchdown na sua terceira época da NFL, fez três logo no jogo de todas as decisões e iguala os feitos de Roger Craig, Jerry Rice, Ricky Watters e Terrell Davis. White marcou também uma conversão de dois pontos, o que ajudou a estabelecer o recorde de mais pontos marcados por um jogador numa Super Bowl (20).

O jogador dos Patriots, com 25 anos e recrutado na quarta ronda do draft, atingiu outras duas marcas incríveis para alguém cuja função principal na equipa é “sprintar” com a bola. Conquistou um total de 139 jardas (127 metros) num recorde de 14 recepções numa Super Bowl, mas só 29 dessas é que foram feitas a correr e 110 foram percorridas após um passe de Tom Brady.

