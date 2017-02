Nick Murphy, que já foi Chet Faker, confirmado no Paredes de Coura

Nick Murphy, que já foi conhecido como Chet Faker, vai marcar presença no festival Vodafone Paredes de Coura que se realiza entre os dias 16 e 19 de Agosto.

PUB

Faker despediu-se do nome que lhe valeu a fama depois de lançar a sua carreira com uma cover de No diggity em 2011, lançada na Internet, e adoptou o verdadeiro nome para continuar um caminho a solo que já contou com trabalhos como Thinking in Textures e Lockjaw EP ou Built on Glass álbum de estreia, de 2014, que chegou a platina.

Este ano Fear less e Stop me (stop you), já como Nick Murphy, levam-no a Paredes de Coura (em 2014 já tinha passado pelo NOS Alive) e a um evento que vai contar, para festejar os seus 25 anos, com as presenças já confirmadas de Foals, At the Drive-In, Future Islands, Beach House, Benjamin Clementine, BadBadNotGood, Ty Segall, !!! (Chk Chk Chk) e Car Seat Headrest.

PUB

PUB