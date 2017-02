Bob Marley: encontradas gravações com 40 anos na cave de hotel londrino

Foram encontradas 13 gravações inéditas de Bob Marley com mais de 40 anos. A descoberta foi feita na cave de um hotel em Londres e anunciada no dia em que o “pai” do reggae, que morreu em 1981, faria 72 anos.

PUB

De entre os registos encontrados estão actuações ao vivo em Londres e Paris entre 1974 e 1978, incluindo temas icónicos como Woman No Cry, Jamming ou Exodus.

PUB

O hotel onde foram encontradas as gravações era utilizado por Marley e os Wailers durante as digressões europeias. A descoberta foi feita pelo empresário Joe Gatt, que é também fã do músico jamaicano, depois de ter recebido um telefonema de um amigo que procedia a uma construção no local e deu de caras com as relíquias, relata a BBC.

O processo de restauro das gravações durou um ano e ficou completo a tempo de celebrar o 72º aniversário de Bob Marley. Das 13, dez foram completamente recuperadas, duas estavam em branco e outra estava com danos irrecuperáveis.

PUB