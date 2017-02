Canções escritas

A revista American Songwriter deste mês traz Leonard Cohen na capa e lá dentro tem, com uma fotografia inédita tirada pelo filho Adam, uma comovente memória, escrita por Pail Zollo, acerca do último encontro de "L.Cohen" com os jornalistas. O título da edição é "Legends" e inclui uma entrevista com Paul Simon acerca do novo álbum dele. A versão digital custa sete dólares e lê-se avidamente de capa a capa. Simpaticamente para quem está disposto a responder a um pequeno inquérito online o acesso é de graça.

A revista é sensacionalmente especializada. É sobre canções e o que custa escrevê-las. Há uma análise microscópica da letra e da música da canção Closing Time de Leonard Cohen. Na entrevista o autor e intérprete fala hilariantemente - e em pormenor - do trabalho geral de composição e da inexistência, para todos os efeitos, da inspiração. Ninguém diz "não há nada que ajude" com tanta graça e tanta verdade como Cohen.

O concurso - para ganhar uma guitarra Martin-28 John Prine Signature Edition - pede aos leitores que escolham as cinco melhores break-up songs of all time. Avança com 50 e tal canções conhecidas que pensávamos ser sobre outra coisa ou nada em especial.

A especialização é linda. A obsessão e o profissionalismo são infalivelmente atraentes: seja na cromagem, na filatelia ou nos peixes de aquário. Mas quando coincidem com uma arte amada o prazer de saber dela através de quem a faz torna-se quase completo.

Para não falar da sorte de se estar sempre a aprender.

