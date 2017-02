Eutanásia e Constituição

PUB

O artigo 1º da Constituição da República -”Portugal é uma República soberana baseada na dignidade da pessoa humana” - é bandeira de luta dos que consideram que “ a vida não pode ser referendável” e dos defensores da despenalização da eutanásia. A dignidade é um valor universal. A extinção de uma vida humana, em qualquer circunstância, tem pouco de digno.

“Direito a morrer com dignidade” colhe cada vez mais adeptos .As diferentes opiniões sobre a legalização da morte assistida levam-me a filiar o artº 24ª da Constituição ,”A vida humana é inviolável”. Quando uma pessoa chega ao ponto de decidir sobre o fim da sua vida o seu estado emocional é tempestuoso .Quem prime o “gatilho”?

PUB

Ademar Costa, Póvoa do Varzim

Portugal e o BCE

Os juros da divida pública a 10 anos continuam acima dos 4%, acentuando a diferença entre as obrigações nacionais e as das restantes economias periféricas em mais de 2,5 pontos percentuais. Esta tendência de subida encontra-se sobretudo associada ao forte “travão” do Banco Central Europeu (BCE) à compra de activos, vulgo divida pública portuguesa, o que reduziu a procura privada por títulos. Além disso, os investidores que adquiriam as obrigações nacionais com o intuito de posteriormente os voltarem a substituir junto do BCE por liquidez, estão apreensivos, uma vez que a divida pública anual disponível para efeitos do programa de Quantitative Easing está muito próxima do limite fixado pela instituição liderada por Mario Draghi.

Dada a excessiva dependência deste programa, seria importante o governo português diligenciar em Bruxelas de forma a garantir o total apoio ou inclusivamente o alargamento do referido mecanismo. Uma acção concertada dos países mais afectados pela subida das taxas de juro, a par do cumprimento dos limites do défice, constituiria um factor adicional de pressão junto do BCE. Relembre-se que no próximo ano, Portugal terá de colocar, sem a ajuda da instituição central europeia, mais sete mil milhões de euros junto de investidores privados, o que representa um valor enorme, que não será assegurado exclusivamente por operações sindicadas, envolvendo bancos nacionais.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Responsabilizar quem não cumpre

Temos que passar a ter consciência cívica e sabermos que quando por motivos fundamentados nos proíbem de adoptar determinadas atitudes, temos que obedecer. As autoridades avisaram que vinham dias de mau tempo com ondas de grandes dimensões.

Mais uma vez não resultou. E vê-se heróis de todas as idades em cima do perigo a fazer selfies, não para apreciar o momento, mas para mostrar a outros que lá estiveram. Quando as pessoas não respeitam o que lhes é recomendado põem em risco as suas vidas e as dos outros que as vão tentar salvar. É tempo de mudarmos de atitudes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Küttner de Magalhães, Porto

PUB