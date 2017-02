Socialistas e independentes envolvidos em confrontos depois de homenagearem Guilherme Pinto

As eleições autárquicas já mexem em Matosinhos e prometem agitar muito o PS que terá de acomodar nas suas listas militantes do partido e também os independentes que lideram a câmara e querem ter uma “representatividade justa” nos órgãos autárquicos.

A primeira tentativa do PS para escolher o candidato à União de Freguesias de Santa Cruz do Bispo, Perafita e Lavra abortou e a noite de sexta-feira terminou da pior forma: com confrontos físicos e insultos entre socialistas e independentes, que se juntaram para homenagear o ex-presidente da Câmara de Matosinhos, Guilherme Pinto, que morreu no mês passado.

Acabada a homenagem, que decorreu na sede do PS de Perafita e na qual participou a deputada Luísa Salgueiro, candidata do PS à câmara, e os independentes Olga Maia, directora municipal da Empresa Matosinhos Habit, e Rodolfo Mesquita, presidente da União de Freguesias de Santa Cruz do Bispo, Perafita e Lavra, o coordenador da secção do PS, Nuno Ferreira, pediu àqueles que não eram militantes para se ausentarem da sala para dar início à assembleia do partifdo com vista a escolher e votar o nome do candidato à união de freguesias.

Mas o apelo não foi bem recebido e a sala agitou-se. Ao PÚBLICO, Nuno Ferreira confirma os “confrontos físicos, os insultos e a confusão” no interior da sede do PS e tem mesmo uma leitura para o que aconteceu: “Quiseram boicotar a nossa eleição. Nós temos um nome para candidatar, Gustavo Pinhal, mas no PS há quem queira um candidato diferente daquele que nós escolhemos ”.

O socialista revelou que o secretariado da secção tinha três propostas: o actual candidato da união de freguesia, Rodolfo Mesquita, Gustavo Pinhal e uma terceira opção que passava por uma figura do PS. “A primeira proposta teve seis votos contra e a terceira teve apenas dois votos favoráveis, razão pela qual o nome de Gustavo Pinhal foi o escolhido e era esse nome que queríamos colocar à consideração dos militantes o que acabou por não acontecer”, revelou Nuno Ferreira.

Um dos nomes que agradaria a uma franja do PS para liderar a lista à União de Freguesias de Santa Cruz do Bispo, Perafita e Lavra, é o da actual vereadora da Câmara de Matosinhos, Lurdes Queirós, o que significa que se chegar a avançar, a autarca deixará de fazer parte do próximo executivo. Mas há outros nomes na calha.

Quem está mesmo de saída é a vice-presidente da câmara, que tutela os pelouros do Ambiente, Urbanismo e Planeamento, Fiscalização e Polícia Municipal. Joana Felício aceitou o convite do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, com quem já trabalhou, para assumir funções na administração da Empresa Águas do Douro e Paiva, que tinha sido extinta no Governo de Passos Coelho e que o actual executivo reactivou.

Responsável por dois dos mais pesados pelouros - Ambiente e Urbanismo e Planeamento - Joana Felício sai deixando praticamente concluído um dossiê de grande importância para o planeamento de Matosinhos: a revisão do Plano Director Municipal que deverá estar finalizada até ao final do Verão.

A saída da vice-presidente vai obrigar a uma redistribuição e pelouros. Ao que o PÚBLICO apurou, o Urbanismo deverá passar para a alçada do próprio presidente da câmara, Eduardo Pinheiro, que recentemente ocupou a presidência, e que tem a tutela da Requalificação Urbana. Por seu lado, a Polícia Municipal deverá passar para a responsabilidade da vereadora Lurdes Queirós, que também tutela a Acção Social, Juventude e Protecção Civil. Já o Ambiente, que foi tutelado durante 12 anos por Joana Felício, ainda não está atribuído.

Quanto à vice-presidência passará a ser assumida pelo vereador Fernando Rocha, responsável pelos pelouros da Cultura, Turismo e Comunicação.

Joana Felício, eleita como independente na lista de Guilherme Pinto, deixa a câmara durante deste mês.

