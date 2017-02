As propostas do Funchal

Extinção do cargo de Representante da República

Sendo uma figura com delegação de poderes da Presidência da República, a Madeira quer que esses poderes sejam devolvidos a Belém, e seja o Presidente da República a directamente pronunciar-se sobre os diplomas aprovados no Funchal.

Princípio do Primado do Direito Regional

O acervo normativo regional prevalece sobre as normas dos competentes órgãos de soberania, nos termos e nas condições fixadas na Constituição e no presente Estatuto.

Sistema Fiscal Regional

Possibilitar que a região adapte, isente ou exclua a aplicação dos impostos nacionais com base na realidade económica regional.

Solidariedade, coesão e continuidade territorial

Clarificação do financiamento do Estado em áreas regionalizadas como a Saúde e a Educação. Matérias que são da responsabilidade constitucional do Estado.

Mais competências para a Assembleia Regional

O projecto defende o reforço das competências legislativas em variadas áreas, como por exemplo o domínio público marítimo e aéreo, plataforma continental.

Limitação de mandatos

A exemplo do que acontece nos Açores, a Madeira quer limitar a três mandatos consecutivos o exercício da Presidência do Governo Regional.

Sistema eleitoral

Instituição de um círculo eleitoral quer para o Parlamento Europeu quer para a Emigração.

Regime de incompatibilidades

Adopção de um regime de incompatibilidades e impedimentos para os titulares de cargos políticos, à semelhança do que acontece no restante território nacional.

Candidaturas apartidárias

Possibilidade de grupos de cidadãos apresentarem candidaturas ao parlamento regional.

