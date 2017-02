Duterte abandona negociações de paz com rebeldes comunistas

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, abandonou as negociações de paz com a guerrilha comunista que, há mais de 50 anos, luta para mudar o sistema político do país. Diz estar pronto para "um combate de longa duração".

PUB

O diálogo ficou comprometido ao longo da semana passada, quando a guerrilha anunciou o fim da trégua que declarara unilateralmente em Agosto, quando foram iniciadas as negociações em Oslo (Noruega), e o Governo respondeu fazendo o mesmo.

Duterte reagiu de forma colérica ao anúncio do fim da trégua por parte do Novo Exército do Povo, o braço armado da rebelião comunista (Partido Comunista das Filipinas e Frente Democrática Nacional). Agora, mandou os negociadores em Oslo "fazerem as malas e regressarem a casa".

PUB

"Já não me interessa falar com eles. Recuso-me a falar com eles" disse. "Combatemos há 50 anos. Se querem mais 50, não há problema, ficamos felizes em vos fazer a vontade".

Os rebeldes acusaram Duterte de "traição" e de violação dos direitos humanos.

Duterte faz a mesma denúncia. Diz que libertou chefes dos rebeldes em Junho, quando tomou posse, para relançar o diálogo e permitir que este participasse nas conversações de Oslo — agora quer que volte para a prisão. E diz que as últimas exigências do grupo comunista — feitas na semana passada numa reunião preparatória em Itália: a libertação de 400 guerrilheiros, entre eles um que matou um coronel americano em 1989 — são "exageradas".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais, acusa a guerrilha de ter retomado os combates e de, na semana passada, ter morto um militar crivando com 76 balas.

"Não estou pronto para retomar [as conversações de paz]. Tentei de tudo. Fiz tudo, libertei prisioneiros, libertei o líder deles", disse o Presidente filipino.

O conflito filipino, que eclodiu em 1968, já fez 30 mil mortos, segundo os dados do Governo de Manila. O anterior Presidente filipino, Benigno Aquino, tinha posto um ponto final no processo de negociações para a paz em 2013, quando os rebeldes exigiram a libertação incondicional dos seus homens presos. Duterte relançou o processo - é amigo de um dos chefes da rebelião e fundador do partido comunista em 1968, Jose Maria Sison, que vive na Holanda.

PUB