Avalanches no Afeganistão e no Paquistão causam dezenas de mortos

Dezenas de pessoas perderam a vida nos últimos três dias, na sequência de fortes nevões e de avalanches nocturnas ocorridas no norte de Cabul, capital do Afeganistão, e também na cidade de Chitral, no norte do Paquistão.

Segundo noticia a Reuters, na região leste do Afeganistão, pelo menos meia centena de pessoas morreram e dezenas são dadas como desaparecidas este domingo, na sequência de uma avalanche que praticamente sepultou uma aldeia no Nuristão, disse àquela agência o governador da província, Hafiz Abdul Qayum.

Já na província de Badakhshan, no norte do país, duas dezenas de habitantes pereceram, e outros tantos ficaram feridos em sequência de avalanches que provocaram o desabamento de telhados e também acidentes de viação, disse à Reuters um porta-voz das autoridades locais, Naweed Frotan.

O governo regional estava a tentar retomar as comunicações entre doze distritos da área.

As zonas mais afectadas – noticia a BBC – foram as montanhas do nordeste, na referida província de Badakshshan, e também Nangahar e Parwan, esta já mais próxima de Cabul. De resto, o aeroporto internacional da capital foi encerrado por causa da neve e gelo que o cobriram. O mesmo aconteceu com vários serviços, este domingo.

No país vizinho, o Paquistão, pelo menos nove pessoas, incluindo crianças, morreram na sequência de uma avalanche ocorrida no distrito de Chitral. Pelo menos 15 estão desaparecidas, encontrando-se possivelmente sob os escombros.

“Até ao momento, os socorristas recolheram nove cadáveres, e estão a fazer esforços para recuperar mais pessoas”, disse o responsável local Syed Maghferat Shah.

A avalanche destruiu 25 casas numa aldeia, mas as operações de evacuação e recuperação de corpos foram dificultadas pelo mau tempo. “Não há forma de transportar os feridos para o hospital de Chitral, porque todas as estradas ficaram bloqueadas pelo nevão”, disse o comissário Shahab Hameed Yousafzai.

Num acidente isolado nesta mesma região do norte do Paquistão, um socorrista morreu quando uma outra avalanche destruiu um posto de controlo perto da fronteira com o Afeganistão.

A neve causou ainda estragos nas estradas e vias, nomeadamente na que liga Kabul a Kandahar, onde polícias e soldados tiveram de resgatar duas centenas e meia de automóveis e autocarros que ficaram presos na tempestade de neve, que atingiu os dois metros de altura. “Felizmente, chegámos a tempo e não houve nenhuma vítima”, disse à Reuters o porta-voz da província de Ghazni, Jawid Salangi.

