Reviravolta e vitória dos Camarões na final da CAN

A selecção dos Camarões conquistou neste domingo o seu quinto título de campeão africano, ao triunfar na final da Taça das Nações Africanas (CAN) 2017 sobre o Egipto, em Libreville, no Gabão.

Um golo do ex-portista Vincent Aboubakar, aos 88', selou o triunfo para os "Leões Indomáveis", cujo último título já vinha de 2002. A selecção camaronesa passou a ser a segunda na lista dos países com mais títulos, perdendo apenas para os oito do Egipto.

Foi uma vitória de reviravolta para a selecção orientada pelo belga Hugo Broos. Elneny, jogador do Arsenal, colocou os "Faraós" em vantagem aos 22', com um remate de difícil execução após passe de Salah.

Na segunda parte, os camaroneses foram atrás do resultado. O empate aconteceu aos 59', com um golo de N'Koulou, defesa do Lyon, com Aboubakar, que agora está no Besiktas, a selar o triunfo numa grande jogada individual quando já se adivinhava o prolongamento.

