Portugal fecha eliminatória a pensar na Ucrânia

Já com a vitória garantida sobre Israel, o último dia da eliminatória do Grupo I da Taça Davis foi dominado pelas expectativas criadas pela próxima ronda, que irá ter lugar entre 7 e 9 de Abril e na qual Portugal vai discutir com a Ucrânia um lugar no play-off de acesso ao Grupo Mundial – o que só aconteceu uma vez na história do ténis português, em 1994.

PUB

"Somos uma equipa em que somos todos amigos, conhecemo-nos há dez anos. Estamos todos a puxar pelo mesmo, temos o sonho de chegar ao Grupo Mundial", resumiu Pedro Sousa (192.º) que, com Frederico Silva (363.º), colocou o resultado final da eliminatória da zona Europa-África com Israel em 5-0, depois de vencerem, respectivamente, Yishai Oliel (928.º) e Daniel Cukierman (528.º), ambos com os mesmos parciais: 6-2, 6-0.

Será muito provável que a Taça Davis volte ao Clube Internacional de Foot-Ball (CIF), já que é certo que terá lugar em Lisboa e a escolha da terra batida deverá reunir a unanimidade da selecção portuguesa para enfrentar os ucranianos, mais adeptos de superfícies rápidas.

PUB

Aliás, a Ucrânia venceu Portugal por duas vezes, nessas condições. A única vitória dos tenistas portugueses aconteceu em 2001, quando receberam a selecção do Leste da Europa nos courts de terra batida da Maia. Apesar da presença do melhor tenista ucraniano de sempre, Andrei Medvedev (4.º mundial em 1994), as vitórias sobre o número dois da Ucrânia e no par, a cargo de Nuno Marques e Emanuel Couto – respectivamente, actual capitão e treinador da selecção lusa – deram o 3-2 a Portugal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O melhor tenista ucraniano da actualidade é Alexandr Dolgopolov (69.º), mas não defende as cores nacionais desde Julho de 2015.

Na campanha de 2016, a Ucrânia actuou com Illya Marchenko (93.º), Sergiy Stakhovsky (111.º) e o seu melhor representante no ranking de pares, Denys Molchanov, 109.º na classificação mundial da variante. A Ucrânia, que se estreou na Taça Davis em 1993, já tentou por quatro vezes (2009, 2013, 2014 e 2016) o acesso ao Grupo Mundial, sem sucesso.

O play-off terá lugar em meados de Setembro, entre as melhores selecções do Grupo I e as oito derrotadas neste fim-de-semana na ronda inicial do Grupo Mundial. Entre elas estão a Suíça, que sem Roger Federer e Stan Wawrinka foi presa fácil dos EUA, e a Alemanha dos irmãos Alexander e Mischa Zverev, derrotada pela Bélgica. Mas também Japão, Rússia, República Checa e Croácia vão ter de disputar o play-off. A Argentina, detentora do título, estava em dificuldades perante a Itália, numa eliminatória perturbada pela chuva.

PUB