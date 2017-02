Mourinho prolonga agonia do Leicester City

Depois de uma época de sonho, o Leicester City continua na ressaca do título conquistado e perigosamente próximo da zona de despromoção na Premier League inglesa. Neste domingo, a equipa orientada por Claudio Ranieri perdeu em casa com o Manchester United por 3-0, estando agora apenas um ponto acima do Hull City, o primeiro dos que está abaixo da linha de água.

Já a equipa de José Mourinho, pelo contrário, vai estando cada vez mais perto dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. O sexto lugar dos “red devils” ainda não dá para isso, mas está a apenas um ponto do quinto, o Liverpool (46) e a cinco do segundo classificado, o Tottenham (50).

O United ganhou boa embalagem para o triunfo mesmo a fechar a primeira parte. Aos 42’, o arménio Mikhitaryan concretiza uma excelente jogada de contra-ataque e, aos 44’, é Zlatan Ibrahimovic a concretizar já dentro da grande área, naquele que foi o seu 20.º golo da temporada – é o primeiro jogador a consegui-lo na era pós-Alex Ferguson. Na segunda parte, o United não abrandou, fazendo o 3-0 aos 49’, por intermédio de Juan Mata.

Foi um regresso tranquilo às vitórias para os homens de José Mourinho, depois de três empates consecutivos. Já o Leicester, ainda não conseguiu vencer um único jogo da Premier League em 2017, com quatro derrotas e um empate em cinco jogos. Igualmente significativo é o número de golos que conseguiu marcar nestes cinco jogos: zero.

