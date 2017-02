Gabriel salvou Guardiola de mais um embaraço

O Manchester City não fez muitas compras de Inverno. Na verdade, fez apenas uma que lhe custou 33 milhões de euros, mas que já está a render. Gabriel de Jesus, jovem avançado brasileiro de 19 anos, entrou de rompante nos “blues” de Manchester e, neste domingo, marcou os dois golos do triunfo por 2-1 sobre o Swansea, em jogo da 24.ª jornada da Premier League inglesa.

O jovem que o City foi buscar ao Palmeiras salvou a equipa de Pep Guardiola de mais um embaraço na Premier League e evitou que a distância para o líder Chelsea ficasse ainda maior. Foi Gabriel a abrir o marcador logo aos 11’, numa jogada de insistência já dentro da pequena área dos galeses.

A vantagem da equipa da casa manteve-se durante mais de uma hora e, aos 81’, o islandês Sigurdsson lançou o pânico no Etihad, fazendo o empate para a formação galesa. Já no tempo de compensação, David Silva mete uma bola na área, Gabriel faz o cabeceamento, defendido de forma incompleta por Fabianski, e, na recarga, o brasileiro faz o 2-1.

Com este triunfo, o Manchester City sobe ao terceiro lugar, com 49 pontos, ultrapassando o Arsenal, mas continua bem longe do imparável líder Chelsea (59).

