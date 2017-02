Figgy ‘on fire’ ao vento ganha Morgado Classic

Uma exibição fenomenal debaixo de vento forte deu hoje a segunda vitória da época a Pedro Figueiredo no Algarve Pro Golf Tour. A primeira tinha sido a 6 de Dezembro no II Pinheiros Altos, a segunda foi no Morgado Classic que decorreu este fim-de-semana no Morgado Golf Course, em Portimão, que em Maio será palco do Open de Portugal. E já lá vão quatro títulos para ele desde Novembro, contando com o Hilti/Mota Engil PGA Open em Amarante e a Gran Final Gambito Golf, prova de encerramento do circuito espanhol de profissionais.

Iniciando neste domingo a segunda e última volta no trio dos sextos classificados, a uma pancada do quinteto de líderes em que se incluía o também português Tomás Silva, “Figgy” concluiu com 67 pancadas, 6 abaixo do par-73, para, com um total de 136, 10 abaixo do par (fizera 69 no primeiro dia), ganhar com a vantagem mínima sobre aquele seu compatriota, que também esteve em grande finalizando com 69. Hoje apenas seis dos 73 participantes alcançaram resultados nas 60.

PUB

Figueiredo chegou a estar com 8 abaixo do par na segunda volta, fruto de 4 birdies e 2 eagles (buracos 7 e 13), mas não evitou fechar com bogey-bogey. Mesmo assim, atendendo ao seu resultado diante daquelas condições climáticas, pensou que tivesse a vitória garantida. Só depois soube que, no grupo atrás do dele, vinha Tomás Silva também com -10 no agregado. Mas este também fez bogey no 18 passando para -9 e oferecendo-lhe assim o triunfo pela margem mínima.

“Joguei muito bem até aos meus últimos dois buracos, até aí não tinha falhado nada”, começa por contar Figgy ao GolfTattoo. “Os últimos quatro buracos estavam muito difíceis, todos contra o vento, e fiz dois bogeys em buracos difíceis que me poderiam ter saído caros. Não gosto de saber como estão os outros, tento concentrar-me só no meu jogo, mas quanto terminei pensei que tivesse uma vantagem confortável, porque estava mesmo muito vento (3, 4 tacos de diferença) e não estava a ver ninguém fazer 5 ou 6 abaixo do par, que era o que era preciso para me igualar, mas o Tomás jogou muito bem.”

PUB

Foram os dois dominadores do torneio, já que os terceiros, os ingleses Paul Kinnear (72-68) e Will Brown (68-72), ficaram a quatro pancadas do vencedor. João Carlota (72-70) e Tiago Cruz (69-73) foram sétimos com 142 (-4).

Pedro Figueiredo parte na terça-feira para Marrocos para o seu terceiro torneio do ano no Pro Golf Tour, em Casablanca. Os dois primeiros foram no Egipto e neles o português averbou um 2.º e um 6.º lugares, o que lhe dá o terceiro lugar na respectiva Ordem de Mérito. Estes torneios do Pro Golf Tour distribuem 30 mil euros em prémios, dos quais €5 mil para os vencedores, os do Algarve Pro Golf Tour têm €10 mil de prize-money, dos quais €2 mil para os campeões.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outros portugueses, Tomás Bessa ficou nos 17.ºs com 146 (71-75), Tiago Rodrigues foi 23.º com 147 (72-75), Nathan Brader nos 30.ºs com 151 (74-77),Tomás Melo Gouveia nos 40.ºs com 154 (76-78), Vítor Lopes nos 42.º com 155 (72-83), Sara Gouveia nos 44.ºs com 156 (76-80), Rogério Brandão nos 52.ºs com 160 (81-79), Mickael Carvalho nos 63.ºs com 165 (81-84) e João Ramos não devolveu o cartão na segunda volta.

Tomás Bessa, Nathan Brader, Vítor Lopes, Tomás Melo Gouveia e Sara Gouveia são amadores.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB