Benfica vence FC Porto e conquista Taça Hugo dos Santos

Com um triunfo indiscutível sobre o FC Porto (77-60), o Benfica arrecadou neste domingo a Taça Hugo dos Santos, em basquetebol, elevando para 11 o total de troféus, entre a actual e a anterior designação da prova.

PUB

Em Oliveira do Hospital, sede da competição neste fim-de-semana, foi uma equipa mais eficaz no acto do lançamento a formação lisboeta, que terminou a partida com 48% de eficácia da linha dos três pontos contra apenas 17% do adversário. Esse foi um dos dados de um encontro comandado quase sempre pelo Benfica, que se impôs nos três primeiros períodos, cedendo no último (23-16, 25-13, 20-15, 7-12).

O base Mário Fernandes foi o MVP da partida, com um duplo duplo (11 pontos e 10 assistências), com Tomás Barroso e Carlos Morais a destacarem-se também nos "encarnados", com 14 pontos cada. Do lado do FC Porto, Thomas Bropleh assumiu-se como o melhor marcador do encontro, com 18 pontos, enquanto Nick Washburn também coleccionou um duplo duplo (13 pontos, 10 ressaltos).

PUB

A Taça Hugo dos Santos, sob esta designação, existe desde 2009-10, tendo desde então o Benfica conquistado a prova por cinco vezes. Antes, com o rótulo de Taça da Liga já os "encarnados" tinham vencido a competição por seis vezes - o FC Porto soma um total de sete troféus.

PUB