Desaparecimento de casal na Foz do Arelho terá sido “falso alerta”

A Autoridade Marítima encerrou as buscas por um casal que se suspeitava ter desaparecido na Foz do Arelho, nas Caldas da Rainha, considerando ter-se tratado de um falso alerta.

PUB

"Não houve qualquer comunicação de desaparecimento, nem foram encontrados quaisquer indícios o que nos leva a considerar que se não surgirem novos dados ter-se tratado de um falso alerta", disse à Agência Lusa o capitão do Porto de Peniche.

De acordo com o comandante da Capitania, Marcos Augusto, "as buscas foram suspensas cerca das 18h30", terminando a vigilância apertada na praia onde, a partir de domingo, será retomada "apenas a vigilância habitual".

PUB

O alerta para o alegado desaparecimento de um casal, com cerca de 20 anos, foi dado por populares, ao final do dia de sexta-feira.

O casal, "na casa dos 20 anos, que trajava com vestuário de cores escuras, foi avistado junto ao mar entre as 18h e as 18h30 por uma cidadã que, num momento em que se encontrava ao telefone, deixou de os ver", dando o alerta devido ao estado do mar que se encontrava revolto, relatou Marcos Augusto.

A autoridade marítima iniciou então uma " vigilância apertada" na praia, que se prolongou até às 22h de sexta-feira e foi esta manhã retomada, com duas equipas da polícia marítima e da Autoridade Marítima Nacional a efectuarem buscas por terra.

"As informações que conseguimos recolher vão no sentido de que todas as pessoas que terão estado nesse dia na praia da Foz do Arelho terão regressado a casa em segurança", afirmou o capitão sustentado que "as buscas só serão retomadas se houver uma comunicação formal de desaparecimento".

Buscas em Ílhavo retomadas domingo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto às buscas em terra para encontrar a mulher que foi arrastada na quinta-feira pelo mar, na praia da Costa Nova, em Ílhavo, vão ser retomadas no domingo de manhã, disse à agência Lusa fonte da Marinha.

A mulher desaparecida fazia parte de um grupo de dez pessoas que se encontravam no areal, alegadamente a participar num ritual à deusa Iemanjá, quando foram apanhadas por uma onda. Quatro delas foram arrastadas para o mar, mas só três conseguiram sair da água pelo próprio pé.

Estas três pessoas (duas mulheres, de 34 e 37 anos, e um homem, de 42 anos) foram transportadas para o Hospital de Aveiro com sinais de hipotermia. Em declarações à Lusa, fonte do Hospital de Aveiro disse que as duas mulheres já tiveram alta hospitalar e o homem foi transferido para o Centro Hospitalar de Tondela/Viseu, mas o seu estado de saúde não inspira cuidados.

PUB