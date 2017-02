Simpatizantes do PS querem intervir mais e apelam a Costa

Simpatizantes do PS lançaram esta semana um apelo ao secretário-geral António Costa, através de uma petição online, para que o partido proceda a uma alteração estatutária com vista à regulamentação da figura de simpatizante com direitos e deveres previamente estabelecidos.

“Nós, cidadãos portugueses, preocupados com a elevada abstenção que se tem verificado nos últimos anos em particular e solidários com a causa socialista, com a qual nos identificamos plenamente, pedimos que se digne analisar da possibilidade de o Partido Socialista proceder à alteração estatutária, de modo a permitir a nossa inscrição como seus simpatizantes, com direitos e deveres previamente estabelecidos”, escreveram.

Luís Correia, um dos mentores da petição, diz que, apesar de a figura de simpatizante estar prevista nos estatutos, não tem competências definidas nem direitos nem deveres. “Não há nenhum vínculo a nível de decisões, nem de participação activa”, constata, adiantando que “o que se pretende é fazer um enquadramento correcto do estatuto de simpatizante, atribuindo competências para que as pessoas possam, ainda de uma maneira livre, participar em actos de decisão e governação de ordem interna e também no caso de decisões de âmbito global”.

Apoiante de António Costa, a quem deixa elogios pela “inteligência” e pelo “trabalho meritório na liderança do partido”, o simpatizante não tem dúvidas que enquanto os partidos não sofrerem um “abanão” para se libertarem das “lógicas aparelhísticas”, os “jovens vão continuar a distanciar-se da política e os níveis de abstenção em actos eleitorais vão continuar a aumentar”.

“Aquilo que as pessoas mais jovens pensam é que não adianta fazer nada, porque ninguém consegue alterar a maneira como a política tem funcionado. O actual sistema político está blindado”, declara, explicando que o que “se pretende é criar condições para que as pessoas sintam capacidade de interacção e, acima de tudo, de decisão”.

Para Luís Correia, “o desejável é que é que os partidos se preparem para inovar neste sentido. É apenas uma questão de tempo até que surja um partido com este tipo de capacidades, para não lhe chamar facilidades, que seria mais correcto”.

Assumindo-se sobretudo como simpatizante dos “ideais socialistas”, Luís Correia reconhece que as alterações profundas não se fazem de uma só vez, até porque a “tradição e a história são valores muito enraizados e que devem de alguma forma ser minimamente respeitados”, mas acredita o PS será sensível a esta petição. “António Costa, que é uma pessoa muito inteligente, sabe que determinadas situações são incontornáveis e que é apenas uma questão de tempo”, afirma, acrescentando que esta iniciativa não é contra os objectivos do secretário-geral do PS, até porque o que se pretende é uma direcção mais eficaz, legitimada pelo maior número de apoiantes”.

Os promotores desta iniciativa, para quem a “mudança é o segredo do sucesso”, querem ver a petição assinada por 10 mil pessoas e só depois será enviada ao líder do PS, António Costa.

