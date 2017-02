Reforço no Governo: Álvaro Novo é o novo secretário de Estado do Tesouro

O Ministério das Finanças vai ser reforçado com um novo secretário de Estado, Álvaro Novo, que ficará com a pasta do Tesouro, segundo uma nota colocada neste sábad no site da Presidência da República. O Ministério das Finanças justifica a entrada de um novo secretário de Estado com a necessidade de intensificar a execução da estratégia para o sector empresarial do Estado, prevista no programa do Governo.

Álvaro Novo, que até agora desempenhava as funções de economista-chefe no gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, vai tomar posse na próxima segunda-feira, no Palácio de Belém, como secretário de Estado do Tesouro, tal como Ricardo Mourinho Félix, que passará a desempenhar o cargo de secretário de Estado Adjunto e das Finanças.

Com a entrada de Álvaro de Novo para o cargo de secretário de Estado do Tesouro, as competências relacionadas com o Sector Empresarial do Estado e a gestão do património do Estado serão autonomizadas e ficarão a cargo de Ricardo Mourinho Félix, que também tomará posse na segunda-feira em Belém como secretário de Estado Adjunto e das Finanças (SEAFIN). Mourinho Félix foi até agora Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças.

Fonte do Ministério das Finanças disse à Lusa que "o aumento da eficiência do sector empresarial do Estado implicará a intensificação da implementação da estratégia delineada no programa do Governo para esse sector", designadamente na execução de "medidas que conduzam a uma utilização mais eficiente do património do Estado".

"No ano de 2017 é essencial completar a estabilização do sistema financeiro, intensificar o trabalho com os participantes nos mercados financeiros e agências de notação financeira, mas também com a Comissão Europeia", disse à Lusa a mesma fonte do Governo. De acordo com o Ministério das Finanças, "os consequentes desenvolvimentos ao nível da consolidação das finanças públicas, da capitalização do sector financeiro e a implementação de uma solução abrangente para o crédito malparado são importantes para melhorar as condições de financiamento das empresas".

