Trump, Trump, negócios à parte? Quanto custou a viagem do filho ao Uruguai?

Os conflitos de interesse entre a Presidência de Donald Trump e a Organização Trump já começaram a surgir. Eric Trump, o filho do novo Presidente dos EUA, foi ao Uruguai, numa viagem de negócios da família, mas quem pagou a factura do hotel foram os contribuintes norte-americanos.

A história vem contada no The Washington Post, embora o caso não seja totalmente inédito. Já aconteceu antes – mas muito raramente –, na história dos Estados Unidos, o filho de um Presidente viajar em negócios (privados) e ser criticado por isso. Jeb Bush foi-o em 1989, quando foi à Nigéria, pouco depois de o pai tomar posse. Nessa altura, a Casa Branca respondeu que os filhos dos presidentes não deviam ser privados das suas carreiras por serem familiares próximos do Presidente.

É que os familiares próximos do Presidente têm direito a protecção, paga por dinheiros públicos, quando viajam para o estrangeiro, especialmente se for um sítio perigoso. A justificação é a de que garantir a sua segurança também é uma questão de segurança nacional. Em 1917, o Congresso autorizou a protecção à família próxima do Presidente; em 1984, o estatuto foi estendido aos familiares próximos do vice-presidente.

Os presidentes George W. Bush e Bill Clinton autorizaram mesmo protecção para as duas filhas, adultas, por um período indefinido de tempo, e já depois de deixarem o cargo. “Pensem nas consequências, se acontecer alguma coisa aos filhos”, diz, citado pelo The Washington Post, W. Ralph Basham, ex-director dos serviços secretos, para quem a importância de garantir a segurança destes familiares pesa mais do que o custo monetário dessa protecção.

A viagem de Eric Trump no início de Janeiro ao Uruguai – para uma iniciativa de promoção da Organização Trump – não passou, neste aspecto, despercebida. A operação de segurança chamou a atenção dos órgãos de comunicação locais.

Para os contribuintes norte-americanos, a factura foi, segundo o The Washington Post, de 97.830 dólares (cerca de 90 mil euros). Foram contas de quartos de hotel para membros dos serviços secretos e pessoal da embaixada dos EUA em Montevideu, capital do Uruguai (a justificação para o pessoal da embaixada ficar hospedado no hotel é a de que estariam a dar apoio aos serviços secretos). Quem pagou foi o Departamento do Estado, o equivalente norte-americano do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Justificando com questões de segurança, alguns dados relativos à viagem também não foram tornados públicos. Um porta-voz dos serviços secretos não quis comentar; a Casa Branca também não; nem um porta-de voz de Eric Trump, relata ainda o The Washington Post.

Numa entrevista ao argentino La Nación, Eric Trump afirmou que a relação entre a Organização Trump e a administração do seu pai era completamente separada, como “Igreja e Estado”. Também aos jornalistas, no Uruguai, o filho de Donald Trump garantiu que há duas coisas que vão acontecer: tudo vai correr sobre rodas na empresa da família e o pai também vai fazer coisas incríveis pelos EUA. E tudo com esta ressalva: “Eu não vou estar envolvido em política, e ele não vai estar envolvido nos negócios.”

Mas há especialistas em questões de ética que têm dúvidas. Argumentam que Donald Trump não tomou as medidas necessárias, ou pelo menos não as suficientes, para garantir que não haja conflitos de interesses.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Este é um exemplo da indefinição da linha entre os interesses pessoais nos negócios da família e o Governo”, disse Kathleen Clark, especialista em ética governamental e docente de Direito, que admite que há um interesse público na protecção concedida pelos serviços secretos. A questão é: "Qual foi o interesse público do departamento do Estado em patrocinar esta viagem privada àquela cidade costeira? Isto levanta a questão do uso dos dinheiros públicos para fins privados".

A diferença de Trump em relação a outros presidentes – e que faz crescer os receios relativos a conflitos de interesses – é que representa um caso particular pelo volume de negócios que tem. Já depois de ser eleito Presidente dos EUA, Trump tentou afastar conflitos de interesses e anunciou que ia passar as empresas para os filhos. Garantiu que se iria manter afastado dos negócios, mas sem vender o império empresarial.

Logo nessa altura o anúncio não apaziguou toda a gente. O responsável do Gabinete de Ética do Governo, agência independente que tem a função de prevenir conflitos de interesses, avisou logo que o plano de Trump o colocaria numa posição vulnerável a “suspeitas de corrupção”. Walter M. Shaub Jr criticou a opção de Trump de colocar os seus activos num fundo em vez de serem controlados por uma entidade independente. O facto de passarem a ser os filhos a gerirem os negócios não invalida o conhecimento que terá sobre os assuntos, pois Trump “sabe o que tem”, alertou Shaub.

