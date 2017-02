Juiz bloqueia ordem de Trump contra entrada de muçulmanos nos EUA

Um juiz federal dos Estados Unidos proferiu esta sexta-feira em Seattle, estado de Washington, uma ordem judicial que bloqueia temporariamente a ordem executiva de Donald Trump da semana passada, através da qual o Presidente dos EUA proíbe a entrada naquele país de cidadãos provenientes de sete países maioritariamente muçulmanos.

A notícia da decisão foi avançada pela Reuters, que explica que esta é a decisão mais abrangente de todas as que até agora têm contestado as primeiras decisões governamentais do novo Presidente americano.

Reagindo à decisão do juiz federal James L. Robart, as companhias aéreas planeiam começar a permitir a viagem para os Estados Unidos dos cidadãos originários dos sete países muçulmanos colocados na “lista negra” de Donald Trump: Iraque, Irão, Síria, Iémen, Líbia, Sudão e Somália.

