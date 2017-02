Der Spiegel caricatura ferozmente Donald Trump

Decididamente, a Europa também não está a reagir bem aos primeiros tempos da era Donald Trump do outro lado do Atlântico. No final da semana em que a Alemanha foi visada pela nova política de Trump, que acusa Angela Merkel, ao lado da China e do Japão, de manipular o mercado e causar danos à economia americana, a revista Der Spiegel faz a capa da edição deste sábado, 4 de Fevereiro, com uma violenta caricatura do novo Presidente americano. Donald Trump é retratado com uma faca numa mão e, na outra, a cabeça decapitada da Estátua da Liberdade, derramando sangue. Como título, apenas “America first” (América Primeiro), que foi o slogan da sua campanha eleitoral.

PUB

A ilustração é do artista cubano Edel Rodriguez, de 45 anos, que nos anos 80 chegou aos Estados Unidos como refugiado, tornando-se cidadão americano. “É a decapitação da democracia, a decapitação de um símbolo sagrado”, disse Rodriguez ao Washington Post, a justificar o seu trabalho.

Foto

PUB

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Numa primeira reacção à opção editorial da prestigiada revista alemã, Alexander Graf Lambsdorff, membro do Partido Democrata Liberal (FDP) e vice-presidente do Parlamento Europeu, classificou a capa como “de mau gosto”. Recorde-se que o Parlamente Europeu, e os líderes dos seus principais grupos partidários, manifestaram-se esta semana contra a eventual escolha, por parte de Trump, do professor e empresário Ted Malloch para novo embaixador dos Estados Unidos na União Europeia. E Angela Merkel foi já criticada pelo novo Presidente pela sua política de acolhimento dos refugiados.

Contudo, a Der Spiegel não é a primeira publicação a caricaturar de forma violenta Donald Trump. Ao longo dos últimos dias, várias publicações, como The Economist, a Bloomberg Businessweek, a Mother Jones e The New Yorker fizeram capa com fotografias e ilustrações criticando ferozmente os novos caminhos da política presidencial.

PUB