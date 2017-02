Santos vai ter um jardim vedado e polícia atrás dos copos dos miúdos

Copos e mais copos. Nos canteiros, na beira da estrada, por todo o lado. Para já nem falar nos urinois ao ar livre. As queixas dos moradores de Santos, em Lisboa, são constantes. Já se mudaram horários de bares, é proibida a venda de álcool a menores mas os problemas persistem. Agora chega à promessa do presidente da Junta de Freguesia da Estrela: os polícias vão andar por aqui e a limpeza vai ser reforçada. E o jardim ficará vedado para impedir o vandalismo.

O autarca da Estrela, Luís Newton diz que "é dos copos que as pessoas mais se queixam". Aos anos que Nuno Macedo ouve isto. "É a velha e eterna questão de Santos à noite", anui este funcionário do quiosque Red no meio do Largo Vitorino Damásio, um local de encontro de vários de dezenas de jovens todas as noites. Ao final de uma tarde anunciada de temporal, as esplanadas estão recolhidas ou estendidas pela metade no Largo Vitorino Damásio. "Pensar que isto à noite é um mar de copos, nem parece verdade", repara Nuno.

Mas a câmara não tinha proibido a venda de álcool para consumir na rua a partir da 1h? "Pois, essa lei aqui não tem efeito", refere Bruno Cunha, de 29 anos, sócio do restaurante Flor Vasco da Gama. No restaurante tem esplanada o que não o impede de vender bebidas para ser consumidas no exterior, mas nos bares à volta os copos vêm para a rua com os seus consumidores.

“O que acontece é que havia para aí dez caixotes do lixo aqui ao lado”, conta Bruno, a olhar para um terreno em obras, envolto em tapumes. “Tiraram os caixotes dali e não colocaram noutro lado.” “Resolveria um bocado o problema” se a colocação de caixotes do lixo não tivesse de ser da iniciativa dos proprietários, como acontece no Pérola Bar que, quando abre portas ao início da noite, coloca um caixote à entrada.

Uns passos mais à frente, o jardim do Largo de Santos, onde à noite tudo acontecia e onde se acumulavam centenas de copos de plástico, surge agora vedado. Mas as grades “não impedem que o jardim seja vandalizado”, diz Bruno, com descrença. Facilmente se salta o gradeamento e o lixo é passado sem dificuldade por entre as grades, adianta.

É para tentar evitar esse cenário que, a partir da 1h da manhã deste sábado, a noite em Santos vai ter um reforço da limpeza e da vigilância. Esta é uma garantia da junta, que anunciou a presença de quatro agentes da Polícia de Segurança Publica (PSP) no Largo Vitorino Damásio e nas proximidades nas madrugadas de sábado e domingo. Haverá ainda um reforço das equipas de higiene urbana da autarquia, que vão começar a trabalhar mais cedo.

Numa zona da cidade de Lisboa marcada por uma forte movida nocturna, frequentada principalmente por jovens das escolas secundárias e faculdades próximas, a parceria com a PSP pretende garantir "a protecção da integridade física e do trabalho" das equipas de limpeza da autarquia, adiantou ao PÚBLICO Luís Newton. São frequentes os actos de violência, sejam física ou verbal, para com as equipas que chegam às ruas na hora em que termina para muitos "uma noite de excessos", denunciou o autarca. "Os trabalhadores têm denunciado muitas situações em que são incomodados ou impedidos de trabalhar, o que também atrasa todo o seu trabalho".

A presença dos agentes da PSP pretende ainda assegurar "que há uma contenção no usufruto da noite e do espaço público", notou Luís Newton, referindo-se às autoridades como um "dissuasor das práticas menos cívicas". Estas medidas surgem depois das queixas dos moradores dada a degradação de vários espaços e as "montanhas de lixo" que se acumulm nos passeios dos largos de Santos e Vitorino Damásio ao final das noites de fim-de-semana.

O reforço da segurança e da limpeza inserem-se numa das quatro campanhas que a junta da Estrela quer desenvolver em prol "do respeito na noite de Santos". Esta primeira começa às 1h e termina às 5h deste sábado. Vai decorrer "durante as próximas semanas", referiu o autarca. Seguem-se mais três campanhas de sensibilização, sempre em parceria com a PSP, com a intenção de dissuadir o consumos de substâncias ilícitas, o consumo de álcool por menores e a entrada em locais não permitidos.

