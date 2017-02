Intratável, Mónaco isola-se na liderança da Liga francesa

A partida opunha os dois primeiros da Liga francesa, empatados na classificação com 49 pontos, mas após os 90 minutos de jogo não restam dúvidas: o Mónaco de Leonardo Jardim deixou a concorrência para trás e segue imparável.

A expectativa em torno do derby da Côte d’Azur era grande, com Mónaco e Nice empatados no topo da classificação da Liga francesa. Mas a equipa de Leonardo Jardim é verdadeiramente intratável e superiorizou-se ao rival com três golos sem resposta.

Após uma primeira parte equilibrada, os monegascos foram irresistivelmente eficazes no segundo tempo. Valère Germain inaugurou o marcador logo aos 47’ – ele que na temporada passada esteve cedido ao Nice e, por isso, não celebrou o golo.

Radamel Falcao fez o 2-0 aos 60’ e estabeleceu o resultado final aos 81’, atingindo a marca de 14 golos no campeonato.

O Mónaco passou a somar 52 pontos, abrindo uma vantagem de três sobre o Nice. O terceiro lugar é do Paris Saint-Germain, com 46 – os parisienses visitam ainda neste sábado o Dijon.

