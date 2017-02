Hull City de Marco Silva complica vida do Liverpool na luta pelo título

O penúltimo classificado da Premier League recebeu e venceu o quarto da tabela por 2-0, num feito que tem assinatura portuguesa. O Hull City de Marco Silva bateu o Liverpool e ganhou oxigénio na luta pela manutenção na Liga inglesa, ao mesmo tempo que complicou muito a vida dos “reds” na corrida pelo título.

A missão de Marco Silva quando chegou a Inglaterra adivinhava-se muito complicada: salvar o Hull City da despromoção. Mas o treinador português conseguiu dar vida nova a uma equipa que parecia não ter rumo e, neste sábado, conquistou a quarta vitória consecutiva em casa, contando com todas as competições.

O Hull City adiantou-se no marcador alguns instantes antes do intervalo: o guarda-redes do Liverpool falhou a intercepção na sequência de um canto e Alfred N’Diaye, reforço que chegou à equipa de Marco Silva no último dia do mercado de Inverno, emprestado pelo Villarreal, só teve de encostar para o fundo da baliza.

A segunda parte começou com pressão intensa do Liverpool, obrigado a ganhar para não se atrasar mais relativamente ao líder Chelsea. Mas a defesa do Hull City mostrou-se intransponível. E os “tigers” ainda conseguiram desferir um contra-ataque mortífero que deu o 2-0: a bola foi lançada para Oumar Niasse, que galgou metros e fez a bola passar por entre as pernas de Mignolet – o senegalês, até há pouco proscrito no Everton, fez a estreia absoluta a marcar na Premier League.

Com este triunfo o Hull City passou a somar 20 pontos e subiu uma posição, embora permaneça na zona de descida. A equipa de Marco Silva aproximou-se dos adversários mais directos, enquanto o Liverpool ficou a 13 pontos do Chelsea e pode ser ultrapassado pelo Manchester City.

Numa tarde com muitos golos, o último classificado Sunderland foi ao terreno do Crystal Palace aplicar uma goleada por 0-4 à equipa orientada pelo ex-seleccionador inglês Sam Allardyce. Já o Everton arrasou o Bournemouth por 6-3, com Romelu Lukaku a assinar quatro dos golos dos “toffees”. O West Ham venceu na visita ao Southampton por 1-3.

